ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ИСПЛАЋЕНО 97,6 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА Субвенције у 2025. години помогле ратаре, ово су 3 кључа програма

Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Пољопривредницима је у овој години до сада исплаћено 97.685.567.582 динара, објавило је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Како је наведено, приказано у процентима то чини 93,15 одсто планираних исплата по основу различитих подстицаја.

Влада Србије донела је почетком године Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2025. којом се распоређује 109,6 милијарди динара на поједине врсте подстицаја.

Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју имају за циљ одржавање стабилности дохотка пољопривредних произвођача, побољшање квалитета живота у руралним подручјима, очување животне средине, као и унапређење конкурентности.

Износи подстицаја се разликују у зависности од програма и индивидуалних захтева.

Главни програми подршке укључују:

Основне подстицаје од 18.000 динара по хектару за ратарске и повртарске културе до 100 хектара.
Повраћај акцизе на дизел гориво у износу од 50 динара по литру до 100 литара по хектару.
субвенције за сточарство - до 55.000 динара по крави, односно до 18.000 динара по крмачи и до 10.000 динара по овци/кози.

Предвиђен је и додатак за семе од 17.000 динара по хектару, као и по 500.000 динара за тракторе и исто толико за изградњу/опремање објеката.

Право на субвенције, према условима ресорног министарства могу остварити газдинства регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава, а земљиште које се користи мора бити пријављено, искористиво и по закону, док подаци о куповини или о улагањима морају бити поткрепљени рачунима и доказима.

