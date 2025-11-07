ПОНОВО СКОЧИЛЕ ЦЕНЕ ГОРИВА У СРБИЈИ! Спремите новчанике, дизел и бензин папрени у наредних седам дана
Возачи у Србији ће од данас, па до 14. новембра, плаћати гориво по новим, већим ценама.
У наредних недељу дана литар евродизела коштаће 198 динара, док је цена бензина 182 динара.
Ако упоредимо цене са износима од претходне недеље, и дизел и бензин поскупели су за два динара.
МОЛ тражи мере за јачање индустријске конкурентности Европе
МОЛ Група позива на конкретне мере за обнављање индустријске конкурентности Европе.
Они упозоравају да високи трошкови енергије, регулаторна сложеност и административно оптерећење, заједно са све фрагментиранијим тржиштима, угрожавају дугорочну просперитетност континента. Компанија заговара увођење Европског минимума конкурентности као смерницу за кохерентне и применљиве индустријске политике на нивоу ЕУ.
Ђерђ Бача (Гyöргy Бацса), директор стратегије у МОЛ Групи, изјавио је да Европа мора да пређе са расправа на конкретне мере како би заштитила своју индустријску базу.