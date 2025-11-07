(ВИДЕО) БОГДАНОВИЋ ПОНОВО ДВОЦИФРЕН: Још једна добра партија капитена „орлова“
07.11.2025. 08:59 09:00
Кошаркаши Лос Анђелес Клиперса изгубили су у гостима од Финикса 115:102 у НБА лиги.
У пораженом тиму капитен репрезентације Србије Богдан Богдановић био је двоцифрен, другу утакмицу заредом.
Богдан је овог пута убацио 12 поена, уз пет асистенција, четири скока и једну блокаду.
Најефикаснији у Клиперсима био је Ивица Зубац са дабл-дабл учинком од 23 поена и 11 скокова. Сем Кристи дао је 17 поена, а Џон Колинс 12.