(ВИДЕО) БОГДАНОВИЋ ПОНОВО ДВОЦИФРЕН: Још једна добра партија капитена „орлова"

07.11.2025. 08:59 09:00
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Ross D. Franklin

Кошаркаши Лос Анђелес Клиперса изгубили су у гостима од Финикса 115:102 у НБА лиги.

У пораженом тиму капитен репрезентације Србије Богдан Богдановић био је двоцифрен, другу утакмицу заредом. 

Богдан је овог пута убацио 12 поена, уз пет асистенција, четири скока и једну блокаду.

Најефикаснији у Клиперсима био је Ивица Зубац са дабл-дабл учинком од 23 поена и 11 скокова. Сем Кристи дао је 17 поена, а Џон Колинс 12. 

Спорт Кошарка
