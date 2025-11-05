НБА ЛИГА: Богдановић проиграо за Лос Анђелес Клиперсе, али је Оклахома ипак била прејака
Кошаркаши Оклахоме Сити Тандера савладали су Лос Анђелес Клиперсе са 126:107.
Добро је домаћа екипа парирала актуелном шампиону, пре свега у првом полувремену. Чак су имали поен предности током обавезне паузе, а онда се разгоропадио Шеј Џилџус-Александер. Канадски кошаркаш је доминирао током треће четвртине и одвео Оклахому на двоцифрену предност, а у последњој деоници су потврдили ту доминацију. Богдановић је добио сада значајнију улогу него на претходним мечевима, изгледао добро на терену и уписао је 11 поена за 29 минута на паркету.
Најефикаснији код Клиперса био је Харден са 25 поена, пратио га је Колинс са 17, Дерик Џонс је имао 16, а Брук Лопез 12. У победничком тиму се истакао Џилџус Александер са 30 поена, Џо је додао 22, по 12 су имали Валас и Вигинс, док је Холмгрен уписао 11.
Кошаркаши Торонта победили су Милвоки Баске 128:100 у новом мечу НБА лиге. Екипа Дарка Рајаковића дошла је до четврте победе у сезони, код су Бакси уписали трећи пораз, а имају и пет тријумфа. Био је то најтежи пораз Милвокија у сезони. Рапторсе је до победе предводио РЈ Барнет са 23 поена иосам скокова и четири асистенција, Скоти Барнс такође је додао 23 поена, уз шест додавања и четири украдене. Сандро Мамукелашили помогао је са 15 поена, док је исти поентерски учинак имао и Имануел Квикли, Грејди Дик постигао је 14 поена, а Брендон Инграм додао 13. Међу Баксима Јанис Адетокумбо био је најбољи са 22 поена, осам скокова и три скока, Кајл Кузма је додао 18 кошева уз три скока, а Кол Ентони уписао је 12 кошева. Скоти Барнс напустио је терен средином друге четвртине због истегнућа левог палца. Након рендгенског снимања на полувремену, установљено је да нема прелома, па је Барнс завио палац и вратио се у игру на старту другог полувремена. Погодио је 9 од 16 шутева из игре и 3 од 5 тројки. Јакоб Пелтл вратио се у тим Торонта након што је пропустио претходне три утакмице због болова у доњем делу леђа. У 20 минута на паркету забележио је осам поена и девет скокова. Рајан Ролинс додао је 11 поена за Баксе, а Мајлс Тарнер 10. Милвоки је шутирао 11 од 38 за три поена — најмање погођених тројки у сезони. Претходни најнижи учинак био је 13 погођених тројки у поменутом поразу од Кливленда 26. октобра.
Црногорски центар Никола Вучевић пресудио је Филаделфија 76ерсима тројком у последњим секундама за победу Чикаго Булса 113:111 у дуелу два најбоља тима Истока на старту сезоне. Кошаркаши Булса забележили су спектакуларну победу након што су губили чак 24 поена разлике. Хероји вечери били су Џош Гиди са трипл-дабл учинком и Никола Вучевић који је тројком 3,2 секунде пре краја донео преокрет свом тиму. Гиди је меч завршио са 29 поена, 15 скокова и 12 асистенција, чиме је постао први играч Булса после Мајкла Џордана (1989) који је остварио два узастопна трипл-дабла. Управо је Гиди продором и асистенцијом ка Вучевићу омогућио кључан шут из угла за победу. Вучевић је сусрет завршио са 19 поена и 10 скокова, док је Ајзак Окоро додао 16 поена. Чикаго је одиграо изузетно чврсту одбрану у последњој деоници, ограничивши домаћина на само 16 поена. Севентисиксерси су фуриозно отворили меч, постигли 45 поена у првој четвртини и повели са 18 разлике. Тајриз Мекси је у том периоду убацио 12 поена уз четири погођене тројке из шест покушаја. Предност Филаделфије нарасла је на 24 поена пред крај друге четвртине, али су Булси успели да се врате и до краја треће смање на 95:84. У драматичној завршници, Гиди је 1:19 пре краја погодио за 111:110, а затим и асистирао Вучевићу за одлучујућу тројку. Квентин Грајмс је у последњој секунди промашио шут за победу Филаделфије. Мекси је био најбољи код Филаделфије са 39 поена (шут из игре 14/26, тројке 6/10), Џоел Ембид додао је 20, а Кели Убре Џуниор 18 поена. Руки Ви-Џеј Еџкомб забележио је дабл-дабл учинак са 12 поена и 11 скокова. После овог меча, Чикаго је поправио скор на 6-1, док је Филаделфија пала на 5-2.
Торонто је забележио најубедљивију победу у сезони, надмашивши тријумф од 20 поена разлике против Атланте 22. октобра.
Кошаркаши Голден Стејта победили су Финикс Сансе 118:107 у новом мечу НБА лиге, забележивши тако пети тријумф ове сезоне. Екипу Стива Кера до тријумфа је предводио Стеф Кари, који је убаци 28 поена уз пет погођених тројки. Мозес Муди додао је 24 поена са клупе (такође пет тројки), па су Голден Стејт Вориорси без већих проблема савладали ослабљене Сансе. Вориорси су доминирали од старта, повели су 33:19 после прве четвртине уз 7 од 11 погођених тројки и на полувремену имали чак +19 (68:49). Финикс је у трећој деоници серијом 20:6 успео да приђе на 92:83, али није имао снаге за потпуни преокрет.
Девин Букер блистао је са 38 поена (11/11 са линије пенала), док су Марк Вилијамс и Грејсон Ален додали по 16. Сансима су недостајали Дилон Брукс и Џејлен Грин због повреда, што се осетило у ротацији и енергији тима. Код Голден Стејта, осим Карија и Мудија, истакли су се Квинтен Пост са 14 поена и четири тројке, Брендин Подзимски са 13 и Бади Хилд са 12 поена. Екипа Стива Кера сада има савршен скор код куће (4-0), док је Финикс уписао четврти узастопни пораз на гостовањима од старта сезоне.
Резултати
Торонто - Милвоки 128:100
Њу Орлеанс - Шарлот 116:112
Атланта - Орландо 127:112
Чикаго - Филаделфија 113:111
Голден Стејт - Финикс 118:107
ЛА Клиперс - Оклахома 107:126