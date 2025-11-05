clear sky
ВЛАХОВИЋ, СТРЕЛАЦ ИЗЈЕДНАЧУЈУЋЕГ ГОЛА ЗА ЈУВЕНТУС, НИЈЕ ЗАДОВОЉАН РЕМИЈЕМ: Били смо бољи од Спортинга, али нам је недостајао тај други гол

05.11.2025.

05.11.2025. 10:27 10:30
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
vlahovic
Фото: Tanjug (AP Photo/Antonio Calanni)

Фудбалер Јувентуса Душан Влаховић изјавио је да није задовољан нерешеним резултатом против Спортинга из Лисабона у четвртом колу Лиге шампиона.

Фудбалери Јувентуса и Спортинга одиграли су у уторак у Торину без победника, 1:1. Једини гол за торински клуб постигао је Влаховић у 34. минуту.

"Задовољан сам својим наступом у ЛШ, али нисам задовољан резултатом. Одиграли смо тежак меч, били смо бољи од њих, али нам је недостајао други гол. Морамо да наставимо у овом ритму, али да побеђујемо". Надам се да ћемо победити у све четири преостале утакмице", рекао је Влаховић, пренео је Газета дело Спорт.

Влаховић је због лакше повреде замењен у 83. минуту.

"Осетио сам мали бол у задњој ложи и затражио измену. Разочаран сам што нисам завршио утакмицу, јер нисам много играо током припрема, а ни касније нисам увек био свих 90 минута на терену", додао је српски фудбалер.

Влаховић је рекао да у овом тренутку не размишља о продужењу уговора са Јувентусом.

"Фокусиран сам на садашњост. Разговарао сам са тренером Лучаном Спалетијем, али сада једино размишљам о утакмици у суботу, а то је градски дерби. Желимо да победимо", поручио је Влаховић.

Фудбалери Јувентуса ће 8. новембра дочекати Торино у 11. колу Серије А.

душан влаховић лига шампиона фк јувентус
