ВЛАХОВИЋ, СТРЕЛАЦ ИЗЈЕДНАЧУЈУЋЕГ ГОЛА ЗА ЈУВЕНТУС, НИЈЕ ЗАДОВОЉАН РЕМИЈЕМ: Били смо бољи од Спортинга, али нам је недостајао тај други гол
Фудбалер Јувентуса Душан Влаховић изјавио је да није задовољан нерешеним резултатом против Спортинга из Лисабона у четвртом колу Лиге шампиона.
Фудбалери Јувентуса и Спортинга одиграли су у уторак у Торину без победника, 1:1. Једини гол за торински клуб постигао је Влаховић у 34. минуту.
"Задовољан сам својим наступом у ЛШ, али нисам задовољан резултатом. Одиграли смо тежак меч, били смо бољи од њих, али нам је недостајао други гол. Морамо да наставимо у овом ритму, али да побеђујемо". Надам се да ћемо победити у све четири преостале утакмице", рекао је Влаховић, пренео је Газета дело Спорт.
Влаховић је због лакше повреде замењен у 83. минуту.
"Осетио сам мали бол у задњој ложи и затражио измену. Разочаран сам што нисам завршио утакмицу, јер нисам много играо током припрема, а ни касније нисам увек био свих 90 минута на терену", додао је српски фудбалер.
Влаховић је рекао да у овом тренутку не размишља о продужењу уговора са Јувентусом.
"Фокусиран сам на садашњост. Разговарао сам са тренером Лучаном Спалетијем, али сада једино размишљам о утакмици у суботу, а то је градски дерби. Желимо да победимо", поручио је Влаховић.
Фудбалери Јувентуса ће 8. новембра дочекати Торино у 11. колу Серије А.