(ВИДЕО) ЈОКИЋУ НЕДОСТАЈАЛА АСИСТЕНЦИЈА ЗА ИСТОРИЈУ: Умало пети трипл-дабл, Богдановић без минута

01.11.2025. 10:31 10:33
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Ali Gradischer

Српски кошаркаш Никола Јокић био је надомак историјског рекорда.

У тесном поразу Денвера од Портланда 109:107 у НБА лиги недостајала му је једна асистенција за нови трипл-дабл. 

Био би то рекордни пети од почетка сезоне чиме би Сомборац постао једини коме је то пошло за руком у историји најјаче кошаркашке лиге света. 

Уписао је 21 поен, 14 скокова и девет асистенција. Остао је тако у друштву чувеног Оскара Робертсона и Расела Вестбрука са четири трипл-дабл учинка у низу. 

У Денверу, уз Јокића истакао се Код Џамал Мари, који је постигао 22 поена.

У екипи Портланда најбољи су били Дени Авдија са 23 поена, 19 је постигао Шејдон Шарп, а по 14 Џерами Грент и Тумани Камара, док је Џру Холидеј постигао 11 и 13 асистенција. 

Кошаркаши Торонта победили су у гостима Кливленд резултатом 112:101 у мечу НБА купа.

Најефикаснији у тиму Торонта, који са клупе води српски тренер Дарко Рајаковић, били су Ар-Џеј Берет, Брендон Инграм и Џејминсон Бетл са по 20 постигнутих поена.

У редовима Кливленда истакао се Ајван Мобли са 29 поена, док је Деандре Хантер постигао 26.

Кошаркаши Лос Анђелес Клиперса победили су на свом терену Њу Орлеанс са 126:124.

Кавај Ленард је био најефикаснији у екипи Клиперса са 34 поена, док је Џордан Пул постигао 30 поена за Њу Орлеанс.

Капитен репрезентације Србије Богдан Богдановић није добио прилику да заигра за Клиперсе.

Резултати 

Чикаго-Њујорк 135:125

Индијана-Атланта 108:128

Филаделфија-Бостон 108:109

Мемфис-Лос Анђелес Лејкерси 112:117

Финикс-Јута 118:96

Портланд-Денвер 109:107

Никола Јокић нба кошарка денвер
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
