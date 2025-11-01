(ВИДЕО) ЈОКИЋУ НЕДОСТАЈАЛА АСИСТЕНЦИЈА ЗА ИСТОРИЈУ: Умало пети трипл-дабл, Богдановић без минута
Српски кошаркаш Никола Јокић био је надомак историјског рекорда.
У тесном поразу Денвера од Портланда 109:107 у НБА лиги недостајала му је једна асистенција за нови трипл-дабл.
Био би то рекордни пети од почетка сезоне чиме би Сомборац постао једини коме је то пошло за руком у историји најјаче кошаркашке лиге света.
Уписао је 21 поен, 14 скокова и девет асистенција. Остао је тако у друштву чувеног Оскара Робертсона и Расела Вестбрука са четири трипл-дабл учинка у низу.
У Денверу, уз Јокића истакао се Код Џамал Мари, који је постигао 22 поена.
У екипи Портланда најбољи су били Дени Авдија са 23 поена, 19 је постигао Шејдон Шарп, а по 14 Џерами Грент и Тумани Камара, док је Џру Холидеј постигао 11 и 13 асистенција.
Кошаркаши Торонта победили су у гостима Кливленд резултатом 112:101 у мечу НБА купа.
Најефикаснији у тиму Торонта, који са клупе води српски тренер Дарко Рајаковић, били су Ар-Џеј Берет, Брендон Инграм и Џејминсон Бетл са по 20 постигнутих поена.
У редовима Кливленда истакао се Ајван Мобли са 29 поена, док је Деандре Хантер постигао 26.
Кошаркаши Лос Анђелес Клиперса победили су на свом терену Њу Орлеанс са 126:124.
Кавај Ленард је био најефикаснији у екипи Клиперса са 34 поена, док је Џордан Пул постигао 30 поена за Њу Орлеанс.
Капитен репрезентације Србије Богдан Богдановић није добио прилику да заигра за Клиперсе.
Резултати
Чикаго-Њујорк 135:125
Индијана-Атланта 108:128
Филаделфија-Бостон 108:109
Мемфис-Лос Анђелес Лејкерси 112:117
Финикс-Јута 118:96
Портланд-Денвер 109:107