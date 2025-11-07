ВАЖНА ВЕСТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ! ДРЖАВА ДАЈЕ И ДО 2,5 МИЛИОНА ПО ГАЗДИНСТВУ: Рок за слање захтева до 25. новембра, а ово су сви детаљи
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписала је Jавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за управљање ризицима кроз премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња за 2025. годину.
Захтеви се подносе до 25. новембра 2025. године, преко платформе еАграр, односно портала еПодстицаји.
Право на подстицај могу остварити лица која су од 16. новембра 2024. године до 15. новембра ове године код друштва за осигурање закључила полису осигурања од ризика за усеве и плодове ратарских, повртарских и воћарских култура, винове лозе и хмеља, као и за расаднике и животиње.
Захтеви се примају до 25. новембра
Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари по захтеву за једну календарску годину износи 2.500.000 динара.
За додатне информације, пољопривредни произвођачи се могу обратити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на бројеве телефона: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118 и 0800/106-107, радним данима од 7.30 до 15.30 часова.
Детаљне информације доступне су и на званичној веб-презентацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управе за аграрна плаћања.
