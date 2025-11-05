РЕВОЛУЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ Вештачка интелигенција препознаје коров и сама прска!
Британски истраживачи тестирају нову технологију која користи вештачку интелигенцију (АИ) и камере постављене на прскалице за усеве како би препознала коров на пољима и тиме смањила употребу хербицида и трошкове за пољопривреднике.
Центар Rothamsted Research из Харпендена развио је систем који помоћу камера детектује црну траву, један од најупорнијих корова у Великој Британији, и то у различитим фазама њеног раста. Kада систем идентификује захваћено подручје, он аутоматски усмерава прскалицу да нанесе тачну количину хербицида искључиво на тај део поља, преноси ПЦ Прес, позивајући се на ББЦ.
Др Дејвид Kомонт, еволуциони еколог из Ротхамстеда, истакао је да је пројекат спојио деценије научних сазнања о проблему црне траве са најмодернијом технологијом.
"Циљано коришћење хербицида омогућава нам да смањимо њихову укупну употребу и трошкове за пољопривреднике, а да притом задржимо ефикасну контролу над овим коровом", рекао је Kомонт.
У сарадњи са компанијом Бош, научници су обучавали АИ систем фотографисањем усева и корова са фиксне висине, након чега је алгоритам трениран да препознаје црну траву на стварним фотографијама прикупљеним с поља. За разлику од система који препознају појединачне биљке, ова технологија функционише мапирањем површина на којима је коров присутан, што омогућава прецизније третирање већих површина.
Експерименти су показали да је оптимално решење постављање 28 камера на висину од 1,1 метар, које заједно дају потпуну слику поља. Током трогодишњег пројекта прикупљено је на хиљаде фотографија и мапирано више од 100 хектара (око 247 ари) земљишта захваћеног црном травом.
Мухамед Kасем, научник за обраду података у Бошу, рекао је да је укупно анализирано око 5.000 слика из различитих сезона и усева - од пшенице и јечма до пасуља.
"Сваки пролазак прскалице кроз поље давао је толико података да је требало неколико дана само да их преузмемо. Након чишћења и обраде, тренирали смо АИ који сада постиже тачност од око 85 одсто", навео је Kасем.
Извор: Телеграф