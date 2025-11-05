(ФОТО) СПРЕМА СЕ ВЕЛИЧАНСТВЕНИ ДОЧЕК На Тргу Николе Пашића почело окупљање грађана који ће дочекати Србе са КиМ
БЕОГРАД: На Тргу Николе Пашића почело је окупљање грађана који ће дочекати Србе са Косова и Метохије који већ осам дана пешаче из јужне покрајине на велики народни скуп у Новом Саду против блокада као и у знак подршке држави Србији и председнику Александру Вучићу.
У току су последње припреме за дочек, а грађани пристижу из различитих праваца.
Група Срба са КиМ прошла је Чукаричку падину где их је сачекао велики број грађана међу којима су и ратни ветерани како би заједно наставили ка Скупштини Србије где ће им бити приређен дочек.
Војни ветеран Зоран Поповић изјавио је за Танјуг да је са својим саборцима изашао како би дочекао Србе који пешаче са Косова и Метохије како би им пружио подршку.
Најавио је да ће наставити са њима до Скупштине Србије и истакао да желе да дају подршку држави, председнику и институцијама.
"Изашли смо симболично четири, пет километара смо шетали да их подржимо у шетњи као ветерани, да дамо подршку нашој држави, председнику и институцијама, увек ћемо бити уз институције државе", поручио је Поповић.
Код Музеја "Југославија" окупљен је велики број грађана који желе да дају подршку Србима са КиМ, а план је да око 16.30 часова формирају колону коју ће предводити председник СНС Милош Вучевић.
Срби са КиМ су у главни град ушли око 13.00 сати код Видиковца где су их сачекали грађани узвикујући "Косово је срце Србије", уз бакљаду и послужење.
Током читавог пута Србима са КиМ придружили су се грађани места кроз која су пролазили, из Рашке, Краљева, Горњег Милановца, Љига, Лазаревца и на крају из Београда.
Група од око 60 Срба са Косова и Метохије кренула је 29. октобра пешице ка Новом Саду да подржи председника Србије Александра Вучића и велики народни скуп против блокада.
Из Руднице су на пут дуг 315 километара кренули Срби из општина централног дела АП Косово и Метохија, односно из Грачанице, Косова Поља, Бадовца, Лапљег села, Добротина, Гуштерице, као и из Косовског Поморавља укључујући Горње Кусце, Стражу, Ранилуг, Партеш.
Са севера АП Косово и Метохија кренули су Срби из Лепосавића, Косовске Митровице, Звечана, Зубиног Потока и Штрпца.
Они носе заставе Србије, а како су поручили, мотив им је да буду уз своју државу и да својим примером покажу како не желе да се Србија заустави, јер је само јака и напредна Србија спремна да сачува свој народ у јужној српској покрајини.
Председник Вучић позвао је све да вечерашњи дочек Срба из јужне српске покрајине испред Скупштине буде леп и замолио све који се буду окупили у Пионирском парку и на платоу испред Скупштине Србије да буду мирни и покажу одговорност и поштовање према политичким противницима.
Председник је јуче у Бриселу изјавио да није отказан планирани скуп грађана у Новом Саду, како су пренели поједини медији и најавио да ће тај скуп вероватно бити одржан 11, 15. или 16. новембра, а да данас у Пионирском парку у Београду људи хоће да дочекају Србе са КиМ.