РЕЗУЛТАТИ ОБДУКЦИЈЕ УБИЈЕНЕ КАТАРИНЕ РАЗОТКРИЛЕ УЖАС Прво је претучена, са 40 повреда по телу, па удављена, потом, сакривена у замрзивач!

Катарина Г. која је пронађена мртва у замрзивачу у кући свог ванбрачног партнера Далибора Д. у лесковачком селу Печењевце, је угушена.

Како се сазнаје, обдукција је показала да је Далибор несрећну жену најпре брутално претукао, а затим је угушио.

- На њеном телу уочене су бројне повреде нанете песницама, има их око четрдесетак. Узрок смрти је гушење, на њеном врату уочени су трагови који указују да је Далибор стезао око врата док није преминула - наводе извори упознати са овим случајем.

Злочин је полицији пријавила родбина осумњиченог, па је полиција јуче рано ујутро стигла у кућу Далибора Д.

- Око шест ујутро су обавили прву претрагу, нису нашли ништа што би потврдило да се догодило убиство. Све су преврнули, али тела није било. Отварали су и замрзивач, ни тамо испрва ништа нису уочили. Око поднева су поновили претрагу, повадили кесе из замрзивача и на дну пронашли леш - наводе извори.

Лесковачка полиција интензивно трага за Далибором Д. који је након убиства побегао.

У његовој кући затекли смо Далиборову мајку Есму и оца Драгана које полиција чува јер, како кажу, страхују да би они могли да буду следеће жртве синовљево крвавог пира

- Не знам зашто је Далибор убио Каћу али се никада нису слагали. Вукли су се пет, шест година с последњих годину дана боравили су на спрату наше куће. Стално су се свађали, она је толико викала да су и комшије чуле. Стално су пријављивали једно друго полицији, ма обоје су били неурачунљиви. Међутим, зачудо, тог дана се није чуло ништа па не знам на који је начин - прича очајна жена.

Фото: Друштвене мреже

Како каже, она се вратила да њиве када је Далибор дошао у родитељски део куће и тражио млађег брата Далибора.

- Нисмо се посећивали иако смо живели у истој кући баш због таквог њиховог понашања па ми не било чудно када је дошао. Питао је за брат, казала сам му да се још није вратио из града. Верујем да је пратио његово кретање јер је поново дошао чим је Далибор ушао у кућу. Казао му је да пође са њим да му нешто покаже. Денис се попео на спрат и у соби видео Каћине ноге, била је мртва.Далибор му је казао: - Види шта сам урадио! - наставља Есма.

Каже да у даље није имала појма о злочину јер јој је Денис само казао да се пакују и да иду из куће

- Отишли смо у Бојник код моје ћерке, тек тамо ми не зет рекао шта је Далибор урадио. Много сам се потресла, унуци су ме питали шта ми је с ја сам им казала да ме воли глава да их не траумирам. Много се плашимо, ако Далибор нешто себи учини, нека га али страхује да и нас не нападне. Кад је ово урадио, видимо да је спреман на све - закључује ова жена.

