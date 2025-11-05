clear sky
ПОКРАЈИНА НЕГУЈЕ МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ И МЕЂУНАЦИОНАЛНУ ТОЛЕРАНЦИЈУ Још 10 милиона динара за 80 пројеката, различитост је богатство

05.11.2025. 16:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
с
Фото: Покрајинска влада

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Роберт Отот  уручио је решења.

Решења су уручена удружењима која су успешно конкурисала у другом циклусу конкурса ресорног секретаријата намењеном суфинансирању програма и пројеката, који подстичу очување и неговање мултикултуралности и међунационалне толеранције на територији АП Војводине.

Након ребаланса буџета, за овај циклус издвојено је додатних 10 милиона динара, чиме је укупан износ средстава намењених овој области у 2025. години достигао 29 милиона динара, што је двоструко више него претходне године.

У два циклуса конкурса, ове године је укупно подржано 314 пројеката.

„Војводина је простор у којем различитост није препрека, већ богатство. То је простор у којем су се кроз векове сусретале културе, језици, традиције и обичаји бројних народа и националних заједница, и управо из тог мозаика различитости црпимо снагу нашег заједничког идентитета“, поручио је Отот обраћајући се присутнима.

Потпредседник Отот је указао да подржани програми обухватају широк спектар активности − од очувања језика, народних обичаја и старих заната, преко заштите и презентације фолклорног наслеђа, до уметничког, књижевног и медијског стваралаштва, која промовишу толеранцију и уважавање међу народима. Посебно су препознате, како је рекао, иницијативе које укључују младе, као кључне носиоце будућности заједничког живота у духу разумевања и поштовања.

„Поносни смо што смо ове године подржали више од 300 пројеката који повезују људе и чувају богатство различитости. Тиме показујемо да мултикултуралност није само наша традиција, већ и наш начин живота“, истакао је Отот.

Он је захвалио представницима удружења на труду и посвећености у очувању културне разноликости и додао да ће Покрајинска влада и убудуће наставити да подржава све програме који доприносе јачању духа заједништва, толеранције и сарадње међу народима и националним заједницама у Војводини.

покрајинска влада толеранција мултикултуралност
Вести Политика
