(ФОТО) СРБИ СА КиМ УШЛИ У ПРЕСТОНИЦУ Масовни дочек испред Скупштине Србије - бакље, песме и транспаренти
БЕОГРАД: Испред Скупштине Србије почиње програм уочи дочека Срба који пешаче са Косова и Метохије да би присуствовали великом народном скупу у Новом Саду против блокада и за подршку председнику Александру Вучићу.
На платоу испред Дома Народне скупштине, као и на Тргу Николе Пашића присутан је велики број грађана који носе заставе Србије, као и транспарент "Србија се покорити неће, док се Вучић по Србији креће", "Срби са Косова и Метохије за Србију против насиља".
Традиционално, за дочек Срба са АП КиМ спремни су со и погаче, а пуштају се традиционалне српске песме.
Присутни су и ветерани, а међу окупљенима су и представници Владе Србије, министар финансија Синиша Мали, као и директор Канцеларије за КиМ Петар Петковић.
Срби са АП КиМ који су из јужне покрајине кренули 29. октобра стигли су у Београд јутрос из Липовице Ибарском магистралом, а нешто пре 18 часова, састали су се са грађанима који су се претходно окупили код Музеја "Југославија" како би заједно, предвођени председником СНС-а Милошем Вучевићем прошетали до Дома Народне скупштине.
Група од 60 Срба са КиМ паузе за одмор је правила у Рашкој, Краљеву, Горњем Милановцу, Лазаревцу и Мељаку, одакле су им се у шетњи придружили и грађани тих места.
Током њиховог похода до Новог Сада грађани су их срдачно дочекивали уз погачу и со, а бодрили су их и захваљивали на подршци и државни званичници поручујући да су Срби са КиМ пример како се бори за своју земљу.
Младићи који пешаче су из свих делова јужне спрске покрајне.
На Мостарској петљи састали се Срби са КиМ и грађани, иду заједно иду ка Скупштини
Колона грађана на чијем су челу Срби са АП КиМ који већ осми дан пешаче из јужне покрајине састали су се на Мостарској петљи са колоном грађана која се окупила испред Музеја "Југославија", коју предводи председник СНС Милош Вучевић, како би их дочекали.
Срби са КиМ носе мајице на којима пише Србија и срце у бојама српске заставе, а носе и српске тробојке, а грађани су их дочекли са бакљама узвикујући "Косово је срце Србије".
Од моста Газела, две колоне ће заједно наставити улицом Кнеза Милоша ка Скупштини Србије где ће нешто касније бити уприличен дочек Србима који су 29. октобра кренули из АП КиМ како би присуствовали народном скупу у Новом Саду против блокада, као и у знак подршке држави Србији и председнику Александру Вучићу.
У колони су истакнуте српске заставе и транспарент "Срби са КиМ за Србију против блокада", а како кажу циљ им је да мирном шетњом пруже подршку држави Србији и председнику Александру Вучићу.
Код Музеја "Југославија" грађани који су изашли како би дочекали Србе са АП КиМ почели су да се окупљају још од 16 часова, а колони се придружио и министар здравља Златибор Лончар.