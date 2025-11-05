clear sky
(ФОТО) СРБИ СА КиМ УШЛИ У ПРЕСТОНИЦУ Масовни дочек испред Скупштине Србије - бакље, песме и транспаренти

05.11.2025. 18:10 18:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/ bs
Фото: TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/ bs

БЕОГРАД: Испред Скупштине Србије почиње програм уочи дочека Срба који пешаче са Косова и Метохије да би присуствовали великом народном скупу у Новом Саду против блокада и за подршку председнику Александру Вучићу.

На платоу испред Дома Народне скупштине, као и на Тргу Николе Пашића присутан је велики број грађана који носе заставе Србије, као и транспарент "Србија се покорити неће, док се Вучић по Србији креће", "Срби са Косова и Метохије за Србију против насиља".

TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIČ/ bs
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIČ/ bs

Традиционално, за дочек Срба са АП КиМ спремни су со и погаче, а пуштају се традиционалне српске песме.

TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/ bs
Фото: TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/ bs

Присутни су и ветерани, а међу окупљенима су и представници Владе Србије, министар финансија Синиша Мали, као и директор Канцеларије за КиМ Петар Петковић.

Срби са АП КиМ који су из јужне покрајине кренули 29. октобра стигли су у Београд јутрос из Липовице Ибарском магистралом, а нешто пре 18 часова, састали су се са грађанима који су се претходно окупили код Музеја "Југославија" како би заједно, предвођени председником СНС-а Милошем Вучевићем прошетали до Дома Народне скупштине.

TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIČ/ bs
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIČ/ bs

Група од 60 Срба са КиМ паузе за одмор је правила у Рашкој, Краљеву, Горњем Милановцу, Лазаревцу и Мељаку, одакле су им се у шетњи придружили и грађани тих места. 

TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/ bs
Фото: TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/ bs

Током њиховог похода до Новог Сада грађани су их срдачно дочекивали уз погачу и со, а бодрили су их и захваљивали на подршци и државни званичници поручујући да су Срби са КиМ пример како се бори за своју земљу. 

Младићи који пешаче су из свих делова јужне спрске покрајне.

На Мостарској петљи састали се Срби са КиМ и грађани, иду заједно иду ка Скупштини

Колона грађана на чијем су челу Срби са АП КиМ који већ осми дан пешаче из јужне покрајине састали су се на Мостарској петљи са колоном грађана која се окупила испред Музеја "Југославија", коју предводи председник СНС Милош Вучевић, како би их дочекали.

TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/ bs
Фото: TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/ bs

Срби са КиМ носе мајице на којима пише Србија и срце у бојама српске заставе, а носе и српске тробојке, а грађани су их дочекли са бакљама  узвикујући "Косово је срце Србије".

Од моста Газела, две колоне ће заједно наставити улицом Кнеза Милоша ка Скупштини Србије где ће нешто касније бити уприличен дочек Србима који су 29. октобра кренули из АП КиМ како би присуствовали народном скупу у Новом Саду против блокада, као и у знак подршке држави Србији и председнику Александру Вучићу. 

У колони су истакнуте српске заставе и транспарент "Срби са КиМ за Србију против блокада", а како кажу циљ им је да мирном шетњом пруже подршку држави Србији и председнику Александру Вучићу.

TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/ bs
Фото: TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/ bs

Код Музеја "Југославија" грађани који су изашли како би дочекали Србе са АП КиМ почели су да се окупљају још од 16 часова, а колони се придружио и министар здравља Златибор Лончар.

дочек срби са косова и метохије
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
