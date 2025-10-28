Покрајинска влада придружила се иницијативи „Рута жена књижевница“ МАЈА ГОЈКОВИЋ У ТРСТУ: Јачање културне сарадње
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић састала се данас у Трсту са Андрејом Рихтер, председницом Удружења "Женске списатељице", које окупља уметнике из 12 земаља, међу којима је и Србија.
Разговарале су о новим заједничким пројектима и могућностима сарадње у области културе.
Гојковићева је истакла значај размене културних програма и промоције уметничких стваралаца из Војводине на европској сцени.
Председница Гојковић упознала је Андреју Рихтер са програмом обележавања 150 година од рођења српске научнице Милеве Марић Ајнштајн, и упутила позив да присуствује централној свечаности која ће тим поводом бити одржана у децембру у Новом Саду.
Разговарано је и о иницијативи да се обнови родна кућа Исидоре Секулић у Мошорину, а саговорнице су се сагласиле да би се уврштавањем Исидорине родне куће у културну руту обогатила локална заједница и њена туристичка понуда.
Покрајинска влада придружила се иницијативи „Рута жена књижевница“, која промовише књижевно стваралаштво и културно наслеђе жена из европских земаља.
Председница Удружења Андреја Рихтер оценила је да је учешће Војводине у овој иницијативи важан корак за јачање регионалне сарадње и видљивост културних пројеката из Србије.