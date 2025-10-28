(ФОТО) Ништа од примирја?! ИЗРАЕЛ ЖЕСТОКО БОМБАРДОВАО ГАЗУ Има погинулих и рањених! РАКЕТА ПОГОДИЛА И ИЗБЕГЛИЧКИ КАМП
ГАЗА: Палестинска агенција за цивилну одбрану саопштила је данас да су две особе погинуле, а четири рањене у израелским нападима на четврт јужно од града Газе.
На мети ваздушног напада била је једна кућа у четврти Сабра, унутар "жуте линије" са које су се израелске снаге раније повукле у оквиру споразума о примирју, преноси Ал Џазира.
Ракета је, такође, погодила избеглички камп Шати западно од града Газе.
Martyrs and wounded as a result of the Zionist occupation aircraft bombing of displaced people's tents in the city of Khan Yunis, south of the Gaza Strip. pic.twitter.com/66WeaVi9WW
— Hafez Ba.🇵🇸 (@EngHafez189) October 28, 2025
Нападнута је и околина болнице Ал Шифа у главном урбаном центру Газе.
За сада нема извештаја о жртвама у том нападу.
На мети артиљеријске ватре била су и подручја источно од Деир ел Балаха у централном делу Газе.