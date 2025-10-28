broken clouds
(ФОТО) Ништа од примирја?! ИЗРАЕЛ ЖЕСТОКО БОМБАРДОВАО ГАЗУ Има погинулих и рањених! РАКЕТА ПОГОДИЛА И ИЗБЕГЛИЧКИ КАМП

28.10.2025. 21:03 21:08
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
газа
Фото: Tanjug (AP Photo/Jehad Alshrafi)

ГАЗА: Палестинска агенција за цивилну одбрану саопштила је данас да су две особе погинуле, а четири рањене у израелским нападима на четврт јужно од града Газе.

На мети ваздушног напада била је једна кућа у четврти Сабра, унутар "жуте линије" са које су се израелске снаге раније повукле у оквиру споразума о примирју, преноси Ал Џазира.
 

Ракета је, такође, погодила избеглички камп Шати западно од града Газе.


 

Нападнута је и околина болнице Ал Шифа у главном урбаном центру Газе.     
 

За сада нема извештаја о жртвама у том нападу.
 

На мети артиљеријске ватре била су и подручја источно од Деир ел Балаха у централном делу Газе.
 

Палестина ракетни напад Газа израел
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
