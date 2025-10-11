overcast clouds
ГАЗА СЕ ВРАЋА ЖИВОТУ НАКОН ПРИМИРЈА! 250.000 људи се вратило у градове, цивилна заштита потврђује повлачење израелских трупа

11.10.2025. 15:19 15:29
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
да
Фото: Танјуг (AP Photo/Jehad Alshrafi)

ГАЗА: Током другог дана примирја између Израела и милитантне палестинске групе Хамас, око 50.000 људи вратило се у град Газу, саопштила је Агенција за цивилну заштиту у Гази која делује под надлежношћу Хамаса.      

"Тиме се укупан број повратника у Газу од јуче до сада повећао на око 250.000", рекао је Мухамед Ал-Мугаџир, званичник Агенције, преноси Тајмс оф Израел.

Агенција за цивилну заштиту у Гази саопштила је синоћ да се око 200.000 Палестинаца вратило на север Појаса Газе откако је у петак ступио на снагу прекид ватре и израелска војска се повукла са већег дела територије палестинске енклаве.

Агенција је претходно навела да је више од 50 тела извучено из рушевина и пребачено у болнице широм територије Појаса Газе, након што је Израел прогласио прекид ватре и почео да повлачи трупе.

да
Фото: Танјуг (AP Photo/Jehad Alshrafi)

  Цивилна заштита је потврдила да се израелске трупе и оклопна возила повлаче са  положаја и у граду Гази и у Кан Јунису на југу Појаса Газе.

Газа повратак
