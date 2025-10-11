ИАКО МИРИШЕ НА МИХОЉСКО ЛЕТО, НЕКА ВАМ КИШОБРАН БУДЕ ПРИ РУЦИ Ево какво нас време очекује
На северу Србије и у Неготинској Крајини сутра ће бити променљиво облачно са дужим сунчаним интервалима, док ће у осталим крајевима бити умерено до потпуно облачно, а слаба краткотрајна киша очекује се тек понегде у Поморављу, на југозападу и југоистоку Србије, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
Ветар ће бити слаб и умерен, на истоку и јак, западни и северозападни, док ће се најнижа температура кретати од седам до 13 степени, а највиша од 17 до 21 степен.
У Београду ће бити променљиво уз смену сунчаних и облачних интервала и ветром слабим и умереним, западним и северозападним.
Најнижа температура биће око 11 степени, а највиша око 19 степени.
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 19. октобра, очекује се променљиво облачно и у већини места суво време.
Слаба краткотрајна киша очекује се тек понегде у брдско-планинским пределима, док ће у петак крајем дана на југозападу, а у суботу и у централним, јужним и источним крајевима доћи до јачег наоблачења с кишом и локалним пљусковима.
Почетком седмице највиша температура биће од 17 до 20 степени, од уторка ће бити свежије, а у другој половини седмице и уз хладна јутра.