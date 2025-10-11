РУСИЈА ПОНУДИЛА ГАС ДО НОВЕ ГОДИНЕ, ВУЧИЋ РАЗОЧАРАН: „Предложићемо идеје повољне за Русију, али нисам сигуран да ће их прихватити“
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да ће у понедељак са председником Управног одбора Гаспромњефта Александром Дјуковим изнети идеје повољне за руску страну, али да није сигуран да ће руска страна то прихватити.
Он је за тв Информер рекао да ће на основу тих идеја они видети колико је Србија фер према, истакао је, руским пријатељима.
Према његовим речима не треба сметнути са ума да је имао само три директна позива председника Европског савета Шарла Мишела, који је тражио да се укину четири директне авионске линије Београда са Москвом, санкт Петебургом, Казањом и Сочијем.
"Ти разговори нису чести. По том питању су само три захтева била упућена мени као председнику Републике. Издржали смо то и нисмо укидали линије. Одржали смо разговоре са руским железарама. Разговарамо са њима и кинеским железницама како да продужимо пругу од Ваљева до Врбнице, односно до црногорске границе. Разговарамо и са другим великим компанијама", рекао је он.
како је рекао Србија је увек била отворена без обзира на санкције које су сви уводили, ми им се нисмо прикључили, нити смо прихватили иједну Декларацију.
"И да знате, то је једини разлог зашто држава Србија није веома близу чланству у Европској Унији. Или би већ била на самом крају тог пута. Зато што смо се држали другачије политике, зато што смо се држали политике војне неутралности, зато што смо били фер према свима, премА руској страни, међународном праву, повељи УН не рушећи елементарне интересе руске државе", рекао је Вучић.
Додао је и да има још простора за разговоре.
Руси понудили уговор за гас до Нове године, разочаравајућа вест
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је Русија понудила Србији уговор за снабдевање гасом до Нове године, наводећи да је то разочаравајућа вест, јер је Србија, како каже, очекивала склапање дугорочног уговора још у мају ове године.
"Стиже друга вест из Москве или Петербурга (седиште Гаспрома), како год хоћете, да су нам понудили уговор за гас до Нове године. Ја сам рекао да је то за нас веома разочаравајућа вест, зато што је требало да закључимо до маја дугорочни уговор на три године. Били смо више него фер и поуздан партнер у сваком смислу, и да не говоримо о томе да је Србија одустајала од арбитража и од много других ствари да би се сачувало пријатељство и партнерски односи", рекао је Вучић за ТВ Информер.
Подсетио је да је у мају у Москви разговарао са руским председником Владимиром Путином и да је тад речено да ће у најкраћем року - од месец или два месеца, бити закључен споразум, али да је Србија још морала да чека.
"Онда сам се у септембру срео поново са председником Путином, разговарао сам и ја сам рекао 'све је на вама и, молим вас, како ви одлучите, ми ћемо да прихватимо, само вас молим да то закључимо'. Сада су нас обавестили да ће то трајати до Нове године. Зашто до Нове године? Логика је једноставна и нећу то да кријем, па зато што они желе тиме да нам кажу 'е ако ви будете кренули у национализацију НИС-а или било шта друго, ми можемо да пресечемо гас 31. децембра'. И то је за мене веома, веома лоша порука у сваком смислу", рекао је Вучић.
Додао је да Србија није планирала да националиузује НИС, јер да јесте, каже он, не би било санкција.
"Американци су ми рекли 'председниче, потпишите, неће бити санкција, само нам реците да вам је потребно време, нећемо ни да вам уводимо санкције, да вам је потребно време да национализујете вашу нафтну индустрију'. Ја сам рекао 'то за мене није прихватљиво, наша земља није ни комунистичка, ни фашистичка, нити волимо да отимамо туђи капитал и туђу имовину'. Они су рекли 'океј, није важан ваш потпис, дајте нам ви вашу реч'. Ја сам рекао 'ја ако дам моју реч, ја то морам да испуним. Ја не могу да вам дам реч да ћемо нешто да национализујемо, јер то је последња ствар коју можемо и хоћемо да урадимо'", рекао је Вучић.