ЧЕКАО 42 ГОДИНЕ НА ЕЛЕКТРИЧНУ СТОЛИЦУ, ПА УМРО ПРИРОДНОМ СМРЋУ Због овог је давитељ заглавио у правном вакууму
Осуђеник који је у америчкој држави Јужној Каролини 42 године чекао на извршење смртне казне умро је природном смрћу у затворској болници, преносе данас амерички медији.
Фред Синглтон (81) осуђен је на смрт 1983. године због тога што је силовао и задавио једну жену у округу Њубери и украо њен накит, пренео је АП.
Он је био осуђеник на смрт који је најдуже чекао на извршење казне у Јужној Каролини.
Синглтон је последње три деценије провео у правном вакууму након што је Врховни суд пресудио да над њим не може да буде извршена смртна казна пошто он није у стању да схвати да би могао да буде погубљен на електричној столици и на питања адвоката одговара само са ‘да’ или ‘не’.
Суд је 1993. године пресудио да смртна пресуда треба да остане на снази у случају да развој и напредак психологије омогуће да се његово ментално стање побољша, као и да не може да буде присиљен да узима лекове само да би био погубљен, наводи АБЦ.
У Јужној Каролини још 24 осуђеника чекају на извршење смртне казне.
Након смрти Синглтона, затвореник који најдуже чека на погубљење је Џејми Вилсон (56), који је у затвору провео 34 године.