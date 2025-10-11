overcast clouds
17°C
11.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЧЕКАО 42 ГОДИНЕ НА ЕЛЕКТРИЧНУ СТОЛИЦУ, ПА УМРО ПРИРОДНОМ СМРЋУ Због овог је давитељ заглавио у правном вакууму

11.10.2025. 11:38 11:49
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
смрт
Фото: Pixabay

Осуђеник који је у америчкој држави Јужној Каролини 42 године чекао на извршење смртне казне умро је природном смрћу у затворској болници, преносе данас амерички медији.

Фред Синглтон (81) осуђен је на смрт 1983. године због тога што је силовао и задавио једну жену у округу Њубери и украо њен накит, пренео је АП.

Он је био осуђеник на смрт који је најдуже чекао на извршење казне у Јужној Каролини.

Синглтон је последње три деценије провео у правном вакууму након што је Врховни суд пресудио да над њим не може да буде извршена смртна казна пошто он није у стању да схвати да би могао да буде погубљен на електричној столици и на питања адвоката одговара само са ‘да’ или ‘не’.

Суд је 1993. године пресудио да смртна пресуда треба да остане на снази у случају да развој и напредак психологије омогуће да се његово ментално стање побољша, као и да не може да буде присиљен да узима лекове само да би био погубљен, наводи АБЦ.

У Јужној Каролини још 24 осуђеника чекају на извршење смртне казне.

Након смрти Синглтона, затвореник који најдуже чека на погубљење је Џејми Вилсон (56), који је у затвору провео 34 године.

смртна казна затвореник САД
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Војни суд га прогласио кривим! СМРТНА ПРЕСУДА БИВШЕМ ПРЕДСЕДНИКУ Жозеф Кабила осуђен на смрт у одсуству
da

Војни суд га прогласио кривим! СМРТНА ПРЕСУДА БИВШЕМ ПРЕДСЕДНИКУ Жозеф Кабила осуђен на смрт у одсуству

30.09.2025. 21:17 21:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БЕЗ ИЗНЕНАЂЕЊА Тужилаштво намерава да против осумњиченог за убиство Кирка ЗАТРАЖИ СМРТНУ КАЗНУ
d

БЕЗ ИЗНЕНАЂЕЊА Тужилаштво намерава да против осумњиченог за убиство Кирка ЗАТРАЖИ СМРТНУ КАЗНУ

16.09.2025. 21:00 21:02
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОСУЂЕНИ УБИЦА САМ ИЗАБРАО Након 15 година у Америци извршена смртна казна стрељањем, ево шта су рекли сведоци погубљења
zatvor

ОСУЂЕНИ УБИЦА САМ ИЗАБРАО Након 15 година у Америци извршена смртна казна стрељањем, ево шта су рекли сведоци погубљења

11.03.2025. 11:38 11:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
У ОВИХ ПЕТ ЗЕМАЉА ЗАБРАЊЕНЕ СУ ПРОСЛАВЕ БОЖИЋА Због непоштовања прописа може да следи и смртна казна!
božić

У ОВИХ ПЕТ ЗЕМАЉА ЗАБРАЊЕНЕ СУ ПРОСЛАВЕ БОЖИЋА Због непоштовања прописа може да следи и смртна казна!

Иако је Божић у многим деловима света симбол заједништва, даривања и мира, у неким земљама ова традиција није дозвољена, па забране често укључују одржавање јавних догађаја, јавних миса или божићних манифестација.
09.01.2025. 08:35 08:39
Волим
0
Коментар
0
Сачувај