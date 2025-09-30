Војни суд га прогласио кривим! СМРТНА ПРЕСУДА БИВШЕМ ПРЕДСЕДНИКУ Жозеф Кабила осуђен на смрт у одсуству
КИНШАСА:Војни суд у Демократској Републици Конго осудио је данас у одсуству бившег председника државе Жозефа Кабилу на смрт, након што га је прогласио кривим за ратне злочине, издају и злочине против човечности.
Кабиа је оптужен због наводне улоге у подршци побуњеницима групе М23, које подржава Руанда у нестабилним источним провинцијама ДРК, преноси лондонски Гардијан.
Кабила, који је водио ДР Конго у периоду од 2001. до 2019. године, порекао је било какву кривицу и изјавио да је судство политизовано.
Генерал-потпуковник Жозеф Мутомбо Каталаји, који је председавао војним судским већем у Киншаси, рекао је да је Кабила проглашен кривим за оптужбе које укључују убиство, сексуално насиље, мучење и побуну.
Кабила није присуствовао суђењу и није имао правног заступника током судског процеса, а његово тренутно боравилиште није за сада познато.
Кабили је суд наложио да плати око 50 милијарди долара накнада за штету нанету држави и жртвама.