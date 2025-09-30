light rain
ДА ЛИ НАС ЧЕКА ДРУГАЧИЈА ЗИМА ОВЕ ГОДИНЕ? Метеоролог објаснио необично “правило” које нас може ИЗНЕНАДИТИ

30.09.2025. 20:55 21:04
Пише:
Дневник
Извор:
B92.net
Фото: freepik, ilustracija/youtube printskrin tv prva

Метеоролог Недељко Тодоровић рекао је за ТВ Прва да је зима пред нама специфична и да би могла имати много снега због једног "правила" које је уочено током посматрања временских прилика у Србији.

Иако је рекао, да је још увек рано говорити поуздано о томе каква нас зима очекује, осврнуо се на једно необично "правило" или понављање које су метеоролози забележили током праћења временских прилика у Србији. 

Како је рекао, постоји правило да се на сваких 21 до 22 године понављају зиме са много снега у Србији, тако статистика показује. 

"Значи ова или наредна зима, дакле не могу да гарантујем за ову прву, али једна од те две зиме би требало да буде тих карактеристика. Било је 1941/1942, па онда 1962/1963, па 1984.године па 2005", рекао је Недељко Тодоровић за ТВ Прва. 

Фото: Youtube prinstcrin/TV Prva

Овим редоследом, како је метеоролог и предочио, ова зима или наредна могу имати много снега, ако се настави запажени ритам. 

 

Прва недеља октобра доноси падавине и хладно време

Оно што нас очекује прве недеље октобра јесу обилне падавине, а на појединим вишим пределима и снег.

"Даљи пад температуре. То значи да ће до краја ове седмице бити све хладније и хладније. Толико ће бити хладно ће на планинама да пада снег. У нижим пределима још неће", каже метеоролог и додаје да ће бити кише у јужном делу Србије.

 

зима зима снег предвиђање метеоролог
Вести Друштво
