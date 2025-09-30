light rain
УБИО СУПРУГУ КАМЕНОМ, ПА ПОБЕГАО С ДЕЦОМ Хорор у Италији! У току ПОТЕРА ЗА ОСУМЊИЧЕНИМ УБИЦОМ Тело жене пронађено у локви крви!

Фото: pixyabay.com

РИМ: Италијанска полиција саопштила је данас да се у граду Беневенто, у покрајини Кампања на југу Италије, догодио тежак породични злочин у којем је осумњичени убица Салваторе Оконе убио своју супругу Елизу каменом у заједничком стану и потом побегао са двоје малолетне деце.

Полиција је потврдила да се потрага за осумњиченим мушкарцем и децом - 16-годишњом ћерком и 15-годишњим сином, које је повео са собом, наставља и да у потрази учествују и полицијски хелокоптери, преноси портал Нова њуз.
 

Тело убијене жене је пронађено јутрос у кревету у локви крви, а полиција настоји да установи да ли је злочину претходила брачна свађа или је Оконе напао Елизу док је спавала, а потом побегао и повео са собом своју шеснаестогодишњу ћерку и петнаестогодишњег сина.
 

Децу и њиховог оца за сада је немогуће пронаћи. То је наша највећа брига, изјавио је на локалној телевизији градски званичник Беневента Салваторе Колета.
 

