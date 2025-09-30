light rain
Више нема недоумица УСТАВ ПРВИ ПУТ ЈАСНО ПРИЗНАЈЕ САМО ДВА ПОЛА Подељене реакције у Словачкој

30.09.2025. 21:27 21:43
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
пол
Фото: freepik ilustarcija

Председник Словачке Петер Пелегрини потписао је измене устава којима се по први пут јасно дефинише постојање само два пола, тј. мушког и женског, јавио је Словачки радио.

Измене су усвојене 26. септембра већином гласова у Националном савету, а иницирала их је владајућа странка Смер социјалдемократија на челу са премијером Робертом Фицом.

Фицо је истакао да овакве промене "јачају суверенитет земље у заштити брака, породице и приватног живота".

Нови уставни оквир предвиђа да само брачни парови у традиционалном браку могу усвајати децу, док се наглашава и важност родитеља у васпитању млађих генерација.

Како истичу медији, овим изменама Устав Словачке добија изразито конзервативан карактер, а потез је већ изазвао подељене реакције у друштву.

Србија данас

пол словачка устав
Вести Свет
