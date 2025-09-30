light rain
ТРОЈИЦА У ПРИТВОРУ ЗБОГ СУМЊЕ НА ТЕШКО УБИСТВО У ДЕБЕЉАЧИ Поступак против малолетника који је учествовао у кривичном делу раздвојен

30.09.2025. 21:50
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: Dnevnik arhiva

Виши суд у Панчеву одредио је данас притвор у трајању до 30 дана за тројицу осумњичених да су, заједно са малолетником против кога је поступак раздвојен, као саизвршиоци извршили кривично дело тешко убиство у месту Дебељача.

Више јавно тужилаштво у Панчеву наложило је данас спровођење истраге против Н.В. (29), М.Ј. (22) и М.Ђ. (45) из Дебељаче, који се терете да су са малолетником (17),  28. септембра око 21.00 час у Дебељачи на свиреп начин лишили живота мушкарца Ј.К. (38) из тог места, саопштено је из тог тужилаштва.
    

Након саслушања осумњичених у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву, судија за претходни поступак Вишег суда у Панчеву је по предлогу тужилаштва одредио притвор против тројице осумњичених у трајању до 30 дана зато што им се ставља на терет извршење кривичног дела за које је прописана казна затвора у трајању више од 10 година, а последица кривичног дела је довела до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.
    

Осумњиченима М.Ђ. и Н.В. одређен је притвор и због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело.
    

Такође, судија за малолетнике Вишег суда у Панчеву је јуче, након саслушања малолетника, на предлог тужилаштва, одредио притвор малолетнику у трајању до 30 дана.
    

Њему се, такође, на терет ставља извршење кривичног дела за које је прописана казна затвора у трајању преко десет година, а последица кривичног дела је довела до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.

тешко убиство дебељача притвор
