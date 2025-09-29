БРУТАЛНО УБИЈЕН У ДЕБЕЉАЧИ Јожефа мучили до смрти, тело остављено на пијаци МОТИВ ЈЕ ЈЕЗИВИЈИ НЕГО ШТО СЕ МИСЛИЛО
Полиција у Панчеву, по налогу Вишег јавног тужилаштва, ухапсила је четири особе, међу којима је и малолетник, због сумње да су брутално убили Јожефа П. у Дебељачи.
Тело је пронађено рано јутрос на пијаци, али истрага је открила језиву истину – мучење и батине нису се десиле на месту проналаска тела.
Истражитељи верују да је убиство почињено у кући преко пута пијаце, где су осумњичени брутално тукли Јожефа П. током ноћи. Првобитно су посумњали на другог мушкарца, али су се онда сви заједно, укључујући и првог нападнутог, окренули против Јожефа, све док он није преминуо. Након тога, његово тело је пренето на пијацу како би злочин изгледао као несрећа.
Комшије описују Јожефа као особу која је последњих месеци била у лошем стању због порока и зависности. Живео је са братом и његовом трудном девојком, а често су га виђали "одузетог" од алкохола и супстанци.
Пре неколико дана примећена је бука и ломљење ролетни у његовом дворишту, што комшије сада повезују са убиством.
Полиција је из куће изнела бројне доказе који потврђују да се злочин десио унутар стана једног од ухапшених. Сведоци тврде да су тело мушкарца пренели до тезги и тамо га оставили. Истрага је и даље у току, док јавност остаје у шоку због бруталности и мотивације овог убиства.
