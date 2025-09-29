overcast clouds
СМРТ НАКОН ТУЧЕ ИСПРЕД КАФИЋА Тужилац за осумњиченог тражи притвор

29.09.2025. 14:27




Фото: Pixabay.com / dnevnik.rs

БЕОГРАД: У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушан је Милан Ц. (30) због постојања основа сумње да је 27. септембра тешко телесно повредио оштећеног А.Т, услед чега је наступила смрт оштећеног.

Тужилаштво тражи притвор за осумњиченог да је претукао мушкарца у Винчи

Осумњичени се на саслушању бранио ћутањем, односно искористио је своје законско право да не износи одбрану, саопштено је из тог тужилаштва.

Након саслушања тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да Милану Ц. одреди притвор због опасности од бекства, да не би утицао на сведоке и да не би поновио кривично дело у кратком временском периоду.

Наредбом о спровођењу истраге осумњиченом се ставља на терет кривично дело тешка телесна повреда, за које је запрећена казна затвора од две до 12 година.

Постоје основи сумње да се 27. септембра око 01:50 часова, испред једног кафића у Винчи, најпре оштећени А.Т. вербално расправљао и гурао са Љ.Д, којом приликом су обоје пали на земљу, након чега је Љ.Д. устала, а у том тренутку оштећеном који је лежао на земљи пришао је осумњичени и више пута га ногом ударио у пределу стомака.

Том приликом му је нанео тешку телесну повреду опасну по живот, услед чега је код оштећеног наступила смрт око 4 часа.






Вести Хроника
