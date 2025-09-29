overcast clouds
У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ Наредна четири дана 18. Сабор пензионера Србије

29.09.2025. 14:10 14:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
ВРЊАЧКА БАЊА: У Врњачкој Бањи ће од 30. септембра до 3. октобра бити одржан 18. Сабор пензионера Србије - Олимпијада спорта, здравља и културе трећег доба, објавио је Савез пензионера Србије, који у сарадњи са Синдикатом пензионера Србије „Независност“ организује овај сабор, а поводом Међународног дана старих 1. октобра.

Очекује се присуство око 800 учесника и гостију из свих крајева земље.

У спортском програму учествоваће око 550 такмичара, сврстаних у више од 110 екипа у пет дисциплина, примерених годинама пензионера.

Осим спортиста, на сабору ће учествовати сликари и иконописци, у оквиру 16. Ликовно-иконописачке колоније, као и најбољи хор старијих из Удружења пензионера Аранђеловца и фолклорни ансамбл из Неготина. 

Традиционалне књижевне сусрете имаће најбољи на литерарном конкусу Књижевног клуба трећег доба, а биће организован и филмски програм.

У оквиру међугенерацијске сарадње, организоваће се панел: „Пошумљавање Србије“, уз учешће младих и старијих учесника омладинских радних акција из Новог Пазара и других места, као и чланова клуба еколога Покрета трећег доба Србије.

Досадашњих 17 олимпијада, окупило је око 14.000 учесника.

