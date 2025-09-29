(ВИДЕО) НА ЈЕДНОМ МЕСТУ СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О АЛИМЕНТАЦИОНОМ ФОНДУ Самохраним родитељима доступан видео, чет-бот и контакт-центар! Упутиће вас КОРАК ПО КОРАК

Након успостављања Контакт центра за питања грађана у вези са остваривањем права из Алиментационог фонда, доступног на телефонском броју 011/74-55-399 и мејл адреси: [email protected], те покретања дигиталног асистента на званичном сајту министарства (www.minbpd.gov.rs), Министарство за бригу о породици и демографију у сарадњи са Канцеларијом за ИТЕ, објавило је и информативно – едукативни видео о процедурама и начину остваривања права на привремено издржавање из Алиментационог фонда:

„Ово је само један од начина на који унапређујемо комуникацију са грађанима и грађанкама, корисницима средстава из Алиментационог фонда. Понудили смо модеран и савремени комуникациони оквир који обухвата више начина за представљање новоуведеног законског механизма. Посредством више платформи дајемо одговоре на питања која се тичу рада фонда и приближавамо грађанима његово функционисање, али их обавештавамо и о начину остваривања права на његово коришћење“, рекла је министарка за бригу о породици и демографију Јелена Жарић Ковачевић.

Министарство је у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и е-управу 20. јуна 2025. покренуло Контакт центар за Алиментациони фонд, који је доступан грађанима 24 сата, свих седам дана у недељи, уз могућност директне комуникације са оператерима радним данима од 08.00 до 15.00 часова.

Аутоматски систем Контакт центра пружа информације о процедури, условима, висини и трајању привременог издржавања, а грађане највише занимају кораци до остваривања права на средства из Фонда. Највећи број упита долази од мајки којима је суд поверио самостално вршење родитељског права, али Контакт центар позивају и самохрани очеви.

Након успостављања јединственог Контакт центра за питања грађана у вези са коришћењем средстава из Алиментационог фонда, Министарство за бригу о породици и демографију, у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП), на званичном сајту министарства успоставило је и дигиталног асистента, заснованог на вештачкој интелигенцији, који пружа корисницима одговоре на питања у вези са остваривањем права на привремено издржавање из фонда. Виртуелни асистент покреће се кликом на иконицу у доњем десном углу насловне странице сајта.

Такође, Министарство је на свом званичном сајту обезбедило и посебну страницу са упутствима, као и одговарајући инфографик „Како до алиментације из Фонда?“ како би грађанима приближило законска решења и олакшало приступ правима из Фонда.