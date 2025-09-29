overcast clouds
НОВИ САД ИГРА ЗА БУДУЋНОСТ Најављен Сајам спорта и омладине

29.09.2025. 14:33
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
кзн
Фото: Град Нови Сад

На Новосадском сајму у петак, 3. октобра, биће одржан Сајам спорта и омладине, манифестација која је постала симбол заједништва, здравог живота и младалачке енергије. 

Ове године одржава се под слоганом „Нови Сад игра за будућност“, што је уједно и део кандидатуре града за титулу Европски град спорта.

Под покровитељством Града Новог Сада и уз подршку Министарства спорта, Министарства туризма и омладине, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Олимпијског и Параолимпијског комитета Србије, као и бројних спортских и омладинских организација, овај догађај ће окупити клубове, удружења и младе из целог града.

– Сајам спорта и омладине је много више од спортског и омладинског догађаја — то је место сусрета, промоције здравих стилова живота, инклузије и сарадње, поручила је Татјана Медвед, чланица Градског већа за спорт и омладину.

Покрајински секретар за спорт и омладину, Дане Баста, нагласио је да је циљ манифестације да што више младих заинтересује за физичку активност. – Сваке године овај догађај расте и окупља све више деце, што је од великог значаја за нашу заједницу, истакао је Баста.

кзн
Фото: Град Нови Сад

Како је додао генерални директор Новосадског сајма, Слободан Цветковић, овај догађај има и економски значај, јер сваки приход од Сајма директно доприноси локалној економији. – Захваљујући сарадњи са Градом и Покрајином, у Хали „Мастер“ биће постављена додатна спортска инфраструктура која ће остати на трајној употреби, рекао је Цветковић.

У оквиру Сајма биће одржани бројни садржаји, попут 33. међународног Дунавског купа, Спортских игара младих, али и представљање ЕXPO 2027. Посетиоце очекују динамична такмичења, презентације омладинских организација, квизови, награде и бројна изненађења.

Сајам спорта и омладине биће отворен од 10 до 18 часова, а улаз је бесплатан.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
