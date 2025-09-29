overcast clouds
ЦРВЕНО-БЕЛЕ ФУДБАЛЕРКЕ У ВРХУ ТАБЕЛЕ СУПЕРЛИГЕ: „Војвоткиње“ руше редом

29.09.2025. 14:41 14:44
Пише:
Александар Предојевић
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Инстаграм/војвоткиње

Новосадске фудбалерке у дресовима ЖФК Војводина, ове сезоне играју веома добро и тренутно се налазе на високој, другој позицији на табели Суперлиге.

У недељу су црвено-беле, погоцима Анђеле Пауновић, Милице Булатовић и Милице Лешков, савладале и крагујевачки Раднички 1923, што им је била четврта победа у сезони. 

Једини пораз у првих шест првенствених кола (0:2), ученице тренера Милоша Савића забележиле су од Спартака, док су са шампионкама, екипом Црвене звезде, одиграле сусрет без голова. 

То наговештава да у овој сезони популарне „војвоткиње“ имају високе амбиције, желе да се умешају у борбу за позицију у самом врху и да напокон Војводину профилишу, уз Спартак и Црвену звезду, као један од водећих српских женских фудбалских колектива.

Војводина – Раднички 1923 3:0 (1:0)

НОВИ САД: Игралиште у ФЦ „Вујадин Бошков“, гледалаца: 200, судија: Јасмина Мицкоска. Стрелци: Пауновић у 45, Лешков у 89. и Булатовић у 90+1. минуту. Жути картони: Бабић и Ракочевић (Раднички 1923).

ВОЈВОДИНА: Пајевић, Милановић, Милошевић, Савић, Милић, Пауновић (Тополски), Булатовић, Гајдобрански Чингелић (Гачић), Тривић, Плавшић (Лешков).

РАДНИЧКИ 1923: Љубисављевић-Матовић, Антић, Живковић, Крстевска (Петковић), Јуришевић, Радовановић (Бастајин), Томановић, Бабић, Митровић (Милинковић), Милосављевић, Ракочевић.

Вошин кутак фк војводина жфк војводина
Извор:
Дневник
Пише:
Александар Предојевић
Спорт Фудбал
