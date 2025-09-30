(ФОТО) “Улов” на наплатној рампи код Ниша! ЗАПЛЕЊЕНО 85 КИЛОГРАМА МАРИХУАНЕ! У ауту и камиону откривени пакети, ДВОЈИЦА УХАПШЕНА
Полиција у Нишу, у сарадњи са полицијом у Лесковцу и Прокупљу, запленили су око 85 килограма материје за коју се сумња да је марихуана и, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили Л. А. (22) из овог града и А. Д. (36) из Ораховца због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
У саопштењу Министарства унутрашњих послова наводи се да је полиција, на наплатној рампи код Ниша, зауставила возача возила марке "фолксваген" Л. А. и у аутомобилу пронашла три пакета са око 35 килограма материје за коју се сумња да је марихуана и да ју је купио од А. Д.
У наставку акције, полицајци су на ауто-путу код Ражња зауставили А. Д. који је возио камион марке "ман" и у приколици пронашли шест пакета са око 50 килограма материје за коју се сумња да је марихуана.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени вишем јавном тужиоцу у Нишу.