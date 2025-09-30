Породица моли за помоћ НЕСТАО ДЕКА ДРАГАН ИЗ СЕЛА КОД КНИЋА Сумња се да га је неко повезао ка Чачку или Крагујевцу
30.09.2025. 21:22 21:24
КРАГУЈЕВАЦ: Дека Драган Јовановић (86) нестао је јуче око 17 часова у селу Радмиловић, на територији општине Кнић.
Према првим информацијама, сумња се да га је неко повезао у правцу Крагујевца или Чачка, што је и наведено у апелима који се шире друштвеним мрежама, кажу за РИНУ чланови породице.
У тренутку нестанка на себи је имао сиво-тегет кошуљу и прслук.
Породица и пријатељи моле све који имају било какву информацију о Драгану да се јаве најближој полицијској станици или да их контактирају на број телефона 0637462260.