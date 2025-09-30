light rain
11°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2004
usd
99.9236
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Породица моли за помоћ НЕСТАО ДЕКА ДРАГАН ИЗ СЕЛА КОД КНИЋА Сумња се да га је неко повезао ка Чачку или Крагујевцу

30.09.2025. 21:22 21:24
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
рина
Фото: RINA

КРАГУЈЕВАЦ: Дека Драган Јовановић (86) нестао је јуче око 17 часова у селу Радмиловић, на територији општине Кнић.

Према првим информацијама, сумња се да га је неко повезао у правцу Крагујевца или Чачка, што је и наведено у апелима који се шире друштвеним мрежама, кажу за РИНУ чланови породице.
 

У тренутку нестанка на себи је имао сиво-тегет кошуљу и прслук.

Породица и пријатељи моле све који имају било какву информацију о Драгану да се јаве најближој полицијској станици или да их контактирају на број телефона 0637462260.
 

Нестао нестали Србија Кнић книћанин
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
САВО ЈЕ ИЗАШАО ИЗ КУЋЕ И НЕСТАО БЕЗ ТРАГА Ако ге видите одмах обавестите полицију
саво

САВО ЈЕ ИЗАШАО ИЗ КУЋЕ И НЕСТАО БЕЗ ТРАГА Ако ге видите одмах обавестите полицију

15.09.2025. 14:40 15:03
Волим
0
Коментар
0
Сачувај