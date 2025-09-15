САВО ЈЕ ИЗАШАО ИЗ КУЋЕ И НЕСТАО БЕЗ ТРАГА Ако ге видите одмах обавестите полицију
15.09.2025. 14:40 15:03
Коментари (0)
БАЊА ВРУЈЦИ: Саво Миловановић нестао је 24. августа 2025. године након што је напустио своју кућу у селу Попадић код Бање Врујци и отишао у непознатом правцу.
- Упериоду пре нестанка испољавао је симптоме деменције и сенилности, а живео је сам. Миловановић је мршавије грађе, висок 178 центиметара и тежак око 70 килограма - потврђено је за агенцију РИНА.
Уколико га неко примети, потребно је да одмах обавести полицију. Више информација доступно је на сајту „Нестали Србија“.