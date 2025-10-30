Нимало наивна "зараза"
"Он те сања сваке ноћи…" СРПКИЊЕ ПОЛУДЕЛЕ ЗА ТИКТОК ВРАЧАРАМА: „Приватна читања“ и „енергетске третмане“ папрено плаћају! ДИГИТАЛНО „БАЈАЊЕ“ шири се као вирус
У ери друштвених мрежа, жене све чешће наилазе на видео-снимке у којима "ТикТок врачаре" уз помоћ тарот карти, вискова, свећа и кристала "откривају" судбину својих пратилаца!
Док једне ове садржаје гледају из радозналости, друге у њих верују толико да плаћају за "приватна читања" и "енергетске третмане". Многе жене, у потрази за одговорима и утехом, све чешће се окрећу управо ТикТоку .
Иза привлачних наслова попут "Он те сања сваке ноћи" или "Стиже ти порука од њега до краја недеље" крије се читав свет дигиталног врачања, који је за многе жене постао свакодневна навика.
Алгоритам ТикТока препознаје интересовање и брзо нуди све сличније садржаје, па се кориснице, готово несвесно, нађу у зачараном кругу "предвиђања" и "порукама судбине". У времену несигурности, љубавних разочарања и сталне потраге за смислом, обећање да неко "види оно што ми не видимо" постаје примамљиво.
Многе врачаре користе управо те слабости - емотивну рањивост и потребу за контролом над будућношћу - како би продале "ритуале" за срећу, љубав или помирење, често за значајне суме новца.
Психолог Јована Стојковић каже за Информер да је феномен дигиталног врачања заправо знак да особа има неке своје несигурности или је често психолошки нестабилна, као и да није у питању увек само знатижеља.
И дан данас се сусрећем са женама које долазе са наталном картом на терапије у нади да ће чути оно што њима одговара. То је један бег од реалности и ако оне чују оно што нису желеле, често само оду код друге и то се тако врти у круг. Углавном су то несигурне и лаковерне особе које се најчешће јављају због неких љубавних проблема и на тај начин слепо верују да ће доћи до неког адекватног решења - каже Стојковић.
Напомиње и да постоје људи који су заиста зависни од тога и често мисле да је то једини излаз из проблема.
Постоји и део људи који постају зависни и крену слепо да их слушају, али ту се конкретно ради о нестабилним особама. Ја увек кажем да и када имају неке неостварене жеље и слично, погледају и ту другу страну, односно какав живот има особа која је испред њих или крај малих екрана - рекла је Стојковић.
Како каже, не треба пратити само оно што желимо да чујемо, већ се треба директно суочити са проблемом.
Препоручујем да људи који су склони таквом начину живота почну да прате себе и теже ка остварењу својих циљева. Поготово када су у питању неки проблеми, да ли љубавни или било који други, не треба такве ствари гледати кроз "знакове". Ако се нешто завршило, постоји јасан разлог зашто је допринело томе. И због тога не треба пратити само оно што желимо да чујемо, већ се суочити са проблемом и самим собом. Последња станица где треба да се иде јесу врачаре и друштвене мреже - каже Стојковић и додаје:
Многи се налазе у кругу пријатеља који су константно у томе и онда их наравно повуче и све их занима, али то је само привид. Треба да слушамо своју интуицију и искључиво себе јер она је много јака, поготово код жена.