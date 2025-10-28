КАРТА МЕСЕЦА ЈЕ ОБРНУТИ ПРВОСВЕШТЕНИК! Ево шта ТАРОТ ХОРОСКОП предвиђа сваком ЗНАКУ понаособ! НОВЕМБАР доноси дубоке промене, ХРАБРЕ ОДЛУКЕ И РАЗОТКРИВАЊЕ ИСТИНЕ
Новембар 2025. долази са енергијом интроспекције, промена и дубљих спознаја.
Сунце пролази кроз знак Шкорпије све до 22. новембра, када прелази у Стрелца, доносећи заокрет од тихе трансформације ка новом оптимизму.
Пун Месец у Бику 5. новембра отвара питања стабилности, емотивне сигурности и вредности, док Млад Месец у Шкорпији 20. новембра тражи од нас да се ослободимо свега што више нема смисла – и направимо простор за оно ново.
Тарот карта месеца је Обрнути Првосвештеник, што у преводу значи – време је да престанемо да се држимо старих правила и да створимо своја. Традиција и рутина више нису довољне. Потребно је да оно што радимо има смисла за нас данас, у овом тренутку живота.
Новембар нас позива да одбацимо крутост, да преиспитамо навике и односе, и да верујемо својој интуицији више него икада. А ево шта тарот поручује сваком знаку понаособ.
Ован: Време да се поново повежете са собом
Карта: Девет штапова
За Овнове, новембар доноси лекцију о снази и границама. После хаотичног октобра, осећате потребу да станете, да се сабере енергија и да направите план како даље.
Ова карта вас подсећа да храброст није увек у акцији – понекад је у одмору, тишини и одлуци да не реагујете импулсивно.
Током Пуног Месеца у Бику 5. новембра, осетићете потребу да размислите о финансијама и о ономе што вам заиста даје сигурност. До Младог Месеца 20. новембра, важно је да ослободите све што вам троши енергију – људе, послове, бриге које не носе резултат.
Савршено време за интроспекцију и преиспитивање правца каријере. Ако постоји ментор или неко ко вас инспирише, сада је тренутак да чујете и туђи глас.
Бик: Ослобађање и нови почетак
Карта: Кула (обрнута)
Бикови улазе у месец промена, али не наглих – већ дубоких и личних. Ова карта означава завршетак једног дуготрајног циклуса. Можда се нешто у вама мења, можда сте једноставно схватили да више не можете истим путем.
Пун Месец у вашем знаку доноси јасноћу: време је да се ослободите старих очекивања и да редефинишете своје циљеве. Можда сте желели да све иде по плану, али живот вас сада учи стрпљењу.
До Младог Месеца у Шкорпији, биће вам јасно да се ништа није урушило – само се трансформисало. У тој промени рађа се нови темељ, стабилнији и свеснији.
Близанци: Лекција о поверењу и самовредности
Карта: Пет пентакла (обрнуто)
Близанци у новембру добијају прилику да обнове енергију – посебно у пољу здравља, рада и свакодневних навика. Ова карта означава опоравак после исцрпљујућег периода, физички и емотивно.
На послу или у породици, могуће су ситуације које ће вас натерати да се заузмете за себе. Биће важно да не бежите од разговора и да не умањујете свој допринос. Људи који вас цене – желеће да вас чују.
До краја месеца, добићете потврду да сте на правом путу. Новембар је време да поново поверујете себи и да престанете да сумњате у сопствену вредност.
Рак: Снага која долази из срца
Карта: Снага
За Ракове, новембар је месец отпуштања и поновног откривања страсти. Могуће је да сте изгубили контакт са особом или активношћу која вас је раније испуњавала. Сада се та искра враћа.
Пун Месец 5. новембра може донети крај једног пријатељства или периода стагнације. Али иза тога долази нешто ново – енергија која вас подсећа на то колико сте јаки.
Ова карта вас позива да не сумњате у себе, чак и када ствари делују теже него што јесу. Све што сте градили током 2025. сада почиње да даје прве резултате. Верујте свом инстинкту – води вас право ка ономе што вас одувек покреће.
Лав: Попуштање контроле, проналажење мира
Карта: Цар (обрнут)
Лавови су познати по амбицији, али новембар доноси потребу да се одморите. Након дужег периода одговорности, притиска и јурњаве, сада можете да пустите.
Током прве недеље месеца, могуће је да се неки пословни план успори или промени. Не схватајте то као пораз – универзум вас успорава јер жели да се прегрупишете.
Млад Месец у Шкорпији 20. новембра доноси промене у породичном окружењу – можда редекорацију, можда разговоре о будућности са партнером. Сада није време за доказивање, већ за нежност и мир.
Девица: Учење стрпљењу и поверењу
Карта: Свет (обрнуто)
Девице у новембру затварају једно велико поглавље. Можда се ради о послу, пројекту или фази у односу. Све што нисте завршили до сада – сада мора да добије свој крај.
Пун Месец 5. новембра може донети осећај недовршености, али немојте журити. Ваш труд није узалудан – само још није дошао тренутак да све дође на своје место.
Млад Месец у Шкорпији доноси прилику за нове договоре и контакте. Будите пажљиви са папирима и обећањима. Читајте ситна слова и не журите. Овај месец вас учи да поверење не значи одустајање од контроле, већ препознавање границе између њих.
Вага: Емотивна јасноћа и лични мир
Карта: Краљица пехара
Ваге у новембру улазе у фазу дубоког емотивног разумевања. Ова карта доноси саосећање, интуицију и потребу да негујете односе.
Пун Месец 5. новембра може открити неку тајну – можда у љубави, можда у пријатељству. Уместо да реагујете импулсивно, покушајте да слушате срцем. До краја месеца, очекује вас прилика да добијете признање или чак повишицу.
Овај период вас подсећа да снага није у одбрани, већ у нежности. Љубав, ако је негујете искрено, може процветати баш сада.
Шкорпија: Нови избори, нова одговорност
Карта: Седам пехара
За Шкорпије, ово је месец интроспекције. Пун Месец 5. новембра може донети прекид односа који више не служи вашем расту. Млад Месец 20. новембра доноси нови почетак – али само ако сте спремни да бирате свесно.
Седам пехара говори о илузијама, о томе да не може свака опција да буде права. У овом периоду, бирајте оно што доноси мир, не адреналин. Ако се ради о послу, не наседајте на брзе понуде без провере. Ако је реч о емоцијама, не заборавите колико сте већ научили.
Сада почиње ново поглавље вашег личног раста – и оно тражи храброст да изаберете себе.
Стрелац: Повратак здрављу и равнотежи
Карта: Пет пентакла (обрнуто)
Стрелчеви ће у новембру осетити олакшање. После дужег периода напетости, враћате равнотежу – физичку, менталну и финансијску.
Ова карта доноси опоравак, посебно код оних који су се борили са исцрпљеношћу. Сада је прави тренутак да уведете здраве навике, преглед код лекара, детокс или физичку активност.
До краја месеца, очекује вас финансијски раст – можда нова пословна понуда, можда додатни извор прихода. Млад Месец доноси и могућност обнављања једног важног односа. Мир и стабилност долазе када одлучите да се више не трошите тамо где нема смисла.
Јарац: Емоције траже простор
Карта: Краљ пехара (обрнут)
Јарчеви у новембру балансирају између разума и емоција. Могуће је да сте потиснули осећања зарад обавеза, али сада се све враћа на површину.
Пун Месец 5. новембра доноси крај једном хобију, пројекту или улози која вам је некад била важна, али више није. До Младог Месеца 20. новембра – отвориће се нова познанства и пословне прилике.
Обрнути Краљ пехара упозорава: не држите све у себи. Пишите, разговарајте, ослободите емоције. Новембар вас учи да рањивост није слабост, већ снага која ствара аутентичност.
Водолија: Равнотежа између љубави и обавеза
Карта: Царица (обрнуто)
За Водолије, новембар доноси интроспективну енергију. У питању су очекивања – ваша према другима, али и туђа према вама.
Можда сте последњих месеци преузели превише одговорности. Ова карта вас позива да се вратите себи. Негујте своје тело, своје потребе и своје границе.
Млад Месец у Шкорпији 20. новембра доноси прилику за пословни напредак, али и лекцију о балансу. Да бисте давали, морате и примати. Пронађите време за одмор, негу и интроспекцију.
Рибе: Љубав, слобода и нови хоризонти
Карта: Витез пехара
Рибе завршавају годину у романтичном и инспиративном тону. Ова карта доноси заљубљеност, креативност и нова искуства.
Пун Месец 5. новембра помаже вам да се ослободите прошлости – бришете поруке, раскидате везе са старим емоцијама и отварате простор за ново.
Млад Месец 20. новембра доноси прилике за путовања, учење и нове авантуре. Ако имате идеју да започнете пројекат, пишете, студирате или се преселите – сада је прави тренутак.
Новембар је месец у коме схватате колико сте далеко стигли. Не бојте се да славите свој раст.
Новембар као огледало душе
Тарот поручује да новембар није месец брзих одлука, већ дубљих увода.
Ово је време да застанете, да сагледате колико сте се променили и да схватите да снага не долази из контроле, већ из поверења.
Сваки знак, на свој начин, сада учи лекцију о слободи, емоцијама и границама. Јер живот, баш као и тарот карта – показује оно што је већ у нама, пише портал Она.