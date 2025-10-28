clear sky
ГРУЗИЈСКИ НОВЧАНИ ХОРОСКОП ЗА НОВЕМБАР Ево за кога ће се лепити паре и ко према источњачким астролозима излази из кризе

28.10.2025. 12:30
Пише:
Дневник
Извор:
Најжена.рс
хороскоп
Фото: Илустрација/ Canva

Изненађујуће лепе ствари ће се десити…

♈ОВАН

Током новембра, енергије грузијског ваздуха доносе ти прилике да испиташ своје приоритете. Можеш наићи на неочекивану понуду — можда додатни посао или фриленс ангажман. Али немој одмах пристајати — провери услове, тражи јасне цифре и немој прихватити нејасне понуде. Боље да радиш полако и сигурно него брзо и непромишљено.

♉БИК

Нова месечина доноси ти освежење у финансијама. Ако имаш дуговања или рачуне које дуже одлажеш, током новембра имаш подршку да их сређујеш. Потруди се да не трошиш импулсивно — уместо тога, планирај буџет и види где можеш уштедети. Мали компромиси у потрошњи сада могу ти донети већи мир касније.

♊БЛИЗАНЦИ

За тебе је новембар месец преговора. Ако си у ситуацији да тражиш повишицу, желиш да продаш нешто или да уложиш — сада су тренуци када речи, начин преговарања и наступ могу да одлуче успех. Буди спреман да представиш своје вредности. Али немој потписивати договоре без да провериш сваку клаузулу.

♋РАК

Емоције ће играти велику улогу у твојој вези према новцу. Можда ћеш осећати несигурност или тескобу око потрошње. Али управо кроз пажљиво размишљање можеш ослободити потенцијал: инвестиција у себе (образовање, курс, вештина) овог месеца може донети дугорочне финансијске плодове. Имај поверења у унутрашњу мудрост.

хороскоп
Фото: Илустрација/ Canva

♌ЛАВ

Овај месец можеш добити признање за свој рад — што може да се манифестује као бонус, повећање или додатни ангажман. Ипак, немој допустити да те его наведе на непотребне трошкове. Сачувај део новца “за црне дане”. Комбинуј понос и штедљивост.

♍ДЕВИЦА

Организација је твој савезник овог месеца. Реши старе неразјашњене финансијске послове, преконтролиши рачуне, избегавај ризичне инвестиције. Ако се држиш плана и буџета, новембар може донети стабилност и осећај сигурности у твојој каси.

♎︎ ВАГА

Кроз сарадњу са другима можеш остварити добит. Партнерства, заједнички пројекти, удруживање ресурса — то је пут за тебе. Али води рачуна са поверљивим особама: јасно дефиниш ко шта доприноси, како се добици деле. Не сме бити нејасних обећања.

♏︎ ШКОРПИЈА

Трансформатитвне енергије обилазе твоју зону финансија. Можда ћеш се ослободити нечег што те је спутавало — дуг, лош посао, неисплативе трошкове. Посматрај овај период као прочишћење новчаних токова. Али припази на импулзивност — не троши муњевито кад осећаш буру емоција.

♐︎ СТРЕЛАЦ

Твој оптимизам може бити заразан — али и опасност, ако те понесе у превише ризичне инвестиције. Држи се реалног. Ако имаш идеје, планирај корак по корак: мали тестови, мале инвестиције, увиде кроз искуство. Када видиш да нешто функционише — онда прошири.

♑ЈАРАЦ

Радиш напорно и то може да се исплати. Новембар ти доноси шансу да покажеш своју посвећеност и озбиљност. Пословни пројекти који захтевају дисциплину имају велике шансе да се успешно развију. Ипак, не занемари одмор и баланс — избегавај изгарање.

♒ВОДОЛИЈА

Креативне и неконвенционлане идеје могу донети новац — али не очекуј да ће то доћи лако или брзо. Можда ћеш требати да промовишеш самог себе, урадиш маркетинг, пронађеш јединствен приступ. Ако си спреман на иновацију и истрајност — новембар може бити плодан.

♓РИБЕ

Интуиција ти је појачана — слушај унутрашњи глас у вези са инвестицијама и издацима. Можеш осећати када је време за “да” или “не”. Али пази на претерану осећајност — провери чињенице, буди практичан. Уместо да се расипаш у идеализму, канализуј енергију у реалне пројекте са потенцијалом.

Najžena.rs

Астро хороскопски знаци
Извор:
Најжена.рс
Пише:
Дневник
