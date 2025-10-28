СКАНДАЛ У ХОЛАНДИЈИ, МЕДИЦИНСКОМ ТЕХНИЧАРУ ТРАЈНО ЗАБРАЊЕН РАД Био у тајној вези са пацијенткињом
АМСТЕРДАМ:Медицински техничар у Холандији трајно је изгубио право да ради у здравственом сектору након што је откривено да је имао тајну сексуалну везу са психијатријском пацијенткињом коју је упознао на клиници где је радио.
Дисциплински суд за здравствене раднике оценио је његово понашање као "прелазак професионалних граница" и "неприхватљиво", пренео је данас холандски јавни сервис НОС.
Пацијенткиња је 2021. године била примљена на одељење интензивне неге због манично-психотичне пизоде.
Након премештаја на друго одељење, техничар је, наводно, разменио бројеве телефона са њом, што је довело до двогодишње везе.
Он је негирао да је однос био сексуалне природе, док је пацијенткиња изјавила супротно.
Тврдила је да ју је приморавао да ћути, брише поруке и састаје се с њим само на местима где их нико не би препознао, а веза је разоткривена када је о свему обавестила психолога.
Суд је закључио да је до сексуалне везе дошло и истакао да би чак и пријатељски однос био непримерен, с обзиром на зависност пацијенткиње од медицинског особља.
Такође је установљено да је техничар вршио притисак да веза остане тајна.
Због "недостатка увида" и "ризика од понављања", он је избрисан из националног регистра здравствених радника (БИГ), чиме му је трајно забрањен рад у здравству