НИЈЕ СВАКИ ДАН ЗА ВЕЛИКЕ ОДЛУКЕ!
ЛОТО, ПОВИШИЦА, ЉУБАВ… ЕВО И КАДА! Звездана мапа НОВЕМБРА показује када треба ОДМАХ деловати а када САЧЕКАТИ прави тренутак
Искористите прилике које нам открива звездана мапа за новембар 2025, тако што ћете у различитим областима живота деловати најснажније баш на дан када универзум каже да је прави тренутак.
Силовити новембар 2025. носи енергију трансформације и унутрашњег окретања, под снажним утицајем знака Шкорпије и њеног интензитета, али и преласка Сунца у Стрелца средином месеца.
Овај месец нас позива да сагледамо шта је стварно важно, да рашчистимо старо и отворимо простор за нешто ново. Иако постоје периоди ретроградних планета који указују на преиспитивање, нпр. Меркур ће бити ретроградан од 9. новембра.
Упркос томе, постоје дани који према астролошким транзитима изгледају нарочито повољно за специфичне области живота.
Иако новембар 2025. доноси периоде интроспекције и можда успоравања због ретроградних планета, три датума се издвајају као енергетски најпогоднији за конкретне области: новац, љубав и здравље.
Најповољнији датуми у новембру
За новац: 5. новембар 2025.
Тог дана долази до пуног месеца у знаку Бика, знаку вредности, ресурса и сигурности.
То је одличан тренутак да завршите преговоре, потпишете уговор или унапредите своје финансије. Енергија је “зрела” за конкретне приходе и стабилизацију, а дан идеалан да се посветите новцу.
За љубав: 6. новембар 2025.
Следећег дана, када Венера улази у Шкорпију, односи ће ући у дубљу фазу.
Венера у Шкорпији појачава магнетизам, интимност и емоционалну повезаност. Ако желите да покренете нешто ново у љубави, или продубите везу ово је дан када можете осетити „клик“.
За здравље: 22. новембар 2025.
Тог дана Сунце улази у Стрелца, што доноси олакшање, ширу перспективу и енергију коју треба искористити за физичко и ментално оснаживање.
Ово је одличан тренутак да изградите нову навику, почнете да се бавите неким спортом или радите на свом благостању, телесном и духовном.