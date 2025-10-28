АКО МИСЛИТЕ ДА ЗЕВАТЕ ЗБОГ УМОРА - ГРЕШИТЕ Ево шта се заправо догађа у мозгу НАУКА ИМА ЗАНИМЉИВО ОБЈАШЊЕЊЕ
Иако смо одрасли у својим телима, често знамо изненађујуће мало о томе како она функционишу.
Сви кичмењаци зевају или се препуштају понашању које је барем препознатљиво као зевање. До недавно, сврха зевања није била јасна и истраживачи и научници је и даље оспоравају. Али, ова заједничка особина пружа назнаку о чему је заправо реч и, вероватно, није оно што очекујете.
„Када анкетирам публику и питам: ‘Зашто мислите да зевамо?’, већина људи сугерише да то има везе са дисањем и да би некако могло повећати кисеоник у крви“, каже Ендру Галуп, професор бихејвиоралне биологије на Универзитету Џонс Хопкинс.
„И то је интуитивно јер већина зевача заиста има овај јасан респираторни проблем“, додао је.
Да би се тестирала идеја да зевамо како бисмо унели више кисеоника или избацили вишак угљен-диоксида, студије објављене 1980-их манипулисале су нивоима оба гаса у ваздуху који су добровољци уди-сали – и откриле да, иако су промене значајно утицале на друге респираторне процесе, нису утицале на редовност зевања.
Није повезано са дисањем
Такође, чини се да не постоји никаква систематски мерљива разлика у понашању зевања код људи који пате од болести повезаних са дисањем и функцијом плућа – што бисте очекивали ако је зевање повезано са дисањем.
Ту је, мање-више, Галупова студија дошла до теме.
🧬 THE YAWN: A FUNCTION OF COSMIC MEMORY, NOT FATIGUE
Most people think yawning means you’re tired.
They’re wrong.
Yawning is one of the most misunderstood biological signals in the entire nervous system.
Let’s break this down like no one has before.
I. 🔬 WHAT MAINSTREAM… pic.twitter.com/1Mcx41ZDgE
— B (@QuantumTumbler) July 11, 2025
„Када сам радио на својој дипломској тези, мој тадашњи ментор је рекао, па, зашто не проучавати зевање, јер нико не зна зашто то радимо?“, каже он.
„То је било интригантно – знали смо да мора да служи некој основној физиолошкој функцији. Зато сам почео да испитујем образац моторичке акције који укључује – ово продужено разјапљивање вилице које је праћено овим дубоким уdisanjem ваздуха, након чега следи брзо затварање вилице и бржи издисај. И пало ми је на памет да ово вероватно има важне циркулаторне последице које су локализоване на лобањи“.
Управо се то, заправо, чини да се дешава: неколико прегледа медицинске литературе сугерише да зевање повећава артеријски доток крви у лобању, а затим и венски повратак (брзина којом се крв враћа из главе у срце).
„Можемо сматрати раздвајање вилице локализованим истезањем, слично истезању мишића у другим деловима тела“, каже Галуп.
„На исти начин на који истезање помаже циркулацији у тим екстремитетима, зевање изгледа да чини исто за лобању“.
Одатле су Галуп и његове колеге истраживачи почели да развијају идеју да зевање помаже у регулисању топлоте у и око лобање.
Температура вашег мозга је углавном одређена са три варијабле – брзином артеријске крви која путује до мозга, температуром те крви и метаболичком производњом топлоте која се одвија у мозгу на основу неуронске активности – а зевање, теоретски, може да промени прве две.
Када зевате, дубоко удишете ваздух који се креће преко влажних површина ваших уста, језика и носних пролаза, помало као ваздух који струји преко аутомобилског хладњака – односећи топлоту испаравањем и конвекцијом.
Why do we yawn? It’s almost certainly not for the reason you think Given that we’ve literally grown up with them, we often know surprisingly little about how our bodies work. https://t.co/CPHCLu9K7i #biology #psychology #science #SciChat
— Gary McFarlane (@GaryM) October 27, 2025
Ефекат хладњака
Студије изгледа потврђују ово: температура околине има прилично предвидљив ефекат на учесталост зевања, која се повећава када је мало превише топло (када постане јако вруће, температура ваздуха је превисока да би ефекат хладњака функционисао, па се други механизми хлађења попут знојења активирају, а зевање се поново смирује) и смањује када је хладније.
Чини се да ово такође објашњава зашто су одређена медицинска стања повезана са прекомерним зевањем: или сама стања, или лекови који се користе за њихово лечење, узрокују повишену температуру мозга или тела.
Објашњење „неуронске активности“ такође је потврђено студијама на животињама – сисари и птице са више неурона у мозгу зевају дуже време, без обзира на величину њиховог стварног мозга.
Ово не значи да су друге хипотезе потпуно оповргнуте. Она коју најбоље поткрепљују докази је теорија „промене узбуђења“: у основи, зевање помаже мозгу да прелази између стања – од спавања до будности, од досаде до будности и тако даље.
„Једна могућност је да зевање помаже мозгу да прелази између коришћења своје ‘мреже подразумеваног режима’ – региона повезаних са сањарењем, присећањем сећања и саморефлексијом – и мреже пажње одговорне за припрему тела за акцију“, каже историчар медицине др Оливије Валусински.
„Један предложени механизам за ово би био да помаже у циркулацији цереброспиналне течности, течности која окружује и облаже ваш мозак и кичмену мождину“.
А шта је са заразним зевањем?
Сви смо свесни феномена када једна особа у соби – или чак на ТВ екрану – удахне „гутљај“ ваздуха, а онда сви остали ураде исто.
Неки истраживачи сугеришу да ова врста заразног понашања окупља групе, можда зато што је то лажни сигнал поспаности, досаде или будног стања – иако је мало вероватно да је то главна сврха зевања, јер многе усамљене животиње редовно зевају.
„Могуће је да заразно зевање нема функцију и да је само нуспроизвод напредних друштвених когнитивних механизама унутар високо социјалних врста“, каже Галуп.
Да то мало поједноставимо: многе животиње – укључујући и људе – имају различите начине за побољшање своје емпатије, укључујући „огледалске неуроне“, који се активирају када појединац изврши радњу и када види неког другог да изводи сличну радњу.
Могуће је, дакле, да виђење неког другог како зева једноставно активира ваше огледалске неуроне, подстичући вас да и сами зевате. Али, заразно зевање такође може играти улогу у координацији групе кроз механизме повезане са теоријом промене узбуђења: помажући свакој животињи у групи да промени стање из опуштеног у активно.
Једна студија из 2021. године која је тестирала овај ефекат код лавова открила је да и друга понашања могу бити заразна међу зевачима, па ако један лав који лежи зева, а затим устане у шетњу, други зевачи га следе.
Заразно зевање такође може подстаћи групну будност: ако један бабун у групи изазове друге да зевају, сви могу постати буднији. Ово може функционисати и обрнуто – помажући у смањењу узбуђења пре спавања.
Дакле, другим речима: зевање је вероватно добро за вас и вероватно помаже вашем мозгу да боље функционише.
И, да, ако сте упадљиво зевали да бисте успавали петогодишње дете, немојте престати – постоји шанса да та „фора“ заиста функционише.