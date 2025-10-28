broken clouds
10°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) Овога није било ни у „Опстанку“ НЕВЕРОВАТАН СНИМАК ИЗ ПРИРОДЕ Погледајте како изгледа БОРБА ЗА ХРАНУ између медведа и 3 вука! Шта мислите ко је ОСТАО ГЛАДАН

28.10.2025. 22:01 22:06
Пише:
Дневник
Извор:
УГ Јадовник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Занимљиве сцене забележене су на надзорним камерама у на западу Србије. Три вука налетела су на медведа и - појурили га.

Камере УГ „Јадовник оаза нетакнуте природе“ на хранилишту Кашан забележиле редак призор: три вука у кратком надметању око хране потиснула су медведа, који се без повреда повукао пред бројнијим супарницима.

Природна хијерархија на делу. Посматрамо, учимо, поштујемо, поручују из УГ „Јадовник“.


 

медвед вукови опстанак
Извор:
УГ Јадовник
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај