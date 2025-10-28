(ВИДЕО) Овога није било ни у „Опстанку“ НЕВЕРОВАТАН СНИМАК ИЗ ПРИРОДЕ Погледајте како изгледа БОРБА ЗА ХРАНУ између медведа и 3 вука! Шта мислите ко је ОСТАО ГЛАДАН
28.10.2025. 22:01 22:06
Занимљиве сцене забележене су на надзорним камерама у на западу Србије. Три вука налетела су на медведа и - појурили га.
Камере УГ „Јадовник оаза нетакнуте природе“ на хранилишту Кашан забележиле редак призор: три вука у кратком надметању око хране потиснула су медведа, који се без повреда повукао пред бројнијим супарницима.
Природна хијерархија на делу. Посматрамо, учимо, поштујемо, поручују из УГ „Јадовник“.