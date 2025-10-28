broken clouds
МАНДАРИНЕ – ВИТАМИНСКА БОМБА ЗА ОРГАНИЗАМ! Постоји чак 7 здравствених бенефита који ће вас одмах натерати да их ЈЕДЕТЕ СВАКИ ДАН

28.10.2025. 21:23 21:28
Пише:
Дневник
Извор:
Zivim.jutarnji.hr/Здравље.Курир
Фото: freepik, ilustracija

Мандарине су освежавајуће, слатке и богате витамином Ц, воће које јача имунитет и подстиче здравље целог организма на различите начине.

Мандарине су веома популарно цитрусно воће из породице рутовки. Имају слаткаст до благо киселкаст укус, мање су од поморанџи, садрже више воде, а мање шећера и киселина, па су освежавајућа и нискокалорична воћна посластица.

Нутритивне вредности

Једна мандарина (око 76 грама) садржи:

           Калорије: 40

           Протеини: 0,6 г

           Угљени хидрати: 10,1 г

           Масти: 0,2 г

Ово цитрусно воће је богато витамином Ц, тиамином и фолном киселином, и обезбеђује умерену количину витамина А. Мандарине такође садрже мале количине минерала као што су калијум, калцијум, магнезијум и гвожђе, који су важни за здравље срца, костију и мишића.

Иако имају релативно мало угљених хидрата, лако је појести више него што је потребно, па се људима који пазе на унос угљених хидрата саветује да једу једну до две мандарине по оброку.

 

Здравствене користи

Антиоксидативна активност

Као и други агруми, мандарине су богате флавоноидима, фенолима и есенцијалним уљима, који пружају јака антиоксидативна својства. Ове супстанце помажу у заштити ћелија од оштећења, смањују упале и подржавају здравље срца и крвних судова.

Фото: freepik, ilustracija

Могућа заштита од рака

Истраживања сугеришу да једињења у мандаринама, као што су флавоноиди, лимоноиди и кумарини, могу смањити ризик од одређених врста рака, укључујући рак желуца, дојке, јетре и дебелог црева.

 

Смањење упале

Мандарине су богате витамином Ц, моћним антиоксидансом. Неутрализацијом слободних радикала (нестабилних молекула који оштећују ћелије), мандарине могу помоћи у смањењу упале повезане са артритисом, кардиоваскуларним болестима, дијабетесом и неуродегенеративним поремећајима.

 

Подржавање здравог старења

Оксидативни стрес је један од главних фактора старења, тако да храна богата антиоксидансима, попут овог цитрусног воћа, може успорити оштећење ћелија повезано са старењем.

Фото: freepik, ilustracija

Контрола шећера у крви

Мандарине имају низак гликемијски индекс (47), што значи да изазивају благо повећање шећера у крви. Занимљива је чињеница да антиоксиданси у мандаринама помажу у смањењу оксидативног стреса, који је често повишен код људи са дијабетесом типа 2.

 

Здравље очију

Витамини А и Ц у мандаринама су неопходни за здравље очију. Витамин А подржава функцију мрежњаче и рожњаче, док витамин Ц може помоћи у спречавању макуларне дегенерације и катаракте повезане са старењем. Иако је потребно више истраживања, чињеница је да су ови витамини важни за дугорочни вид.

Фото: freepik, ilustracija

Безбедност и алергије од мандарина

Већина људи може безбедно јести мандарине, мада вреди напоменути да код неких људи алергије на цитрусе могу изазвати иритацију коже, варење или проблеме са дисањем.

За разлику од грејпфрута, мандарине нису повезане са интеракцијама лекова као што су статини, иако ограничени подаци указују на то да могу утицати на одређене лекове. Стога, ако имате здравствено стање и нисте сигурни у вези са њиховом конзумацијом, консултујте се са својим лекаром.

 

Како користити мандарине у кухињи

Мандарине су заиста разноврсне. Поред тога што можете уживати у њиховом укусу саме по себи, можете их укључити у разна јела. Додајте их у салате или комбинујте са јогуртом, свежим сиром или рикотом за оброк богат влакнима и протеинима.

Такође обогаћују јела од живине, рибе и поврћа освежавајућим укусом цитруса. Сок од мандарине можете користити у дресинзима и маринадама за природну слаткоћу.

