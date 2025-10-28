broken clouds
ДА ЛИ БИСТЕ ПРОБАЛИ ОВУ "ПОСЛАСТИЦУ"? Чоколада са хрскавим црвима која изазива бурне реакције ЈЕДНИ су фасцинирани, а други окрећу главу

28.10.2025. 20:05 20:12
Пише:
Дневник
Извор:
Alo.rs/Дневник
da
Фото: freepik, ilustracija

Нова чоколадна посластина већ изазива лавину коментара – једни су очарани, а други одвратно одбијају само од помисли на њен необичан фил.

Чоколада са правим ларвама пуштена је у продају у продавницама у Кијеву и Лвиву, јавља украјински лист Телеграф.

„Чоколадне плочице са прилично необичним филом – правим хрскавим црвима – појавиле су се у украјинским продавницама. Ове посластице носе одговарајући назив: ‘Жуколад’. Плочица ће бити доступна за куповину у Лвиву и Кијеву од 28. октобра у ланцу продавница Аурора“, наводи се у саопштењу.

Цена чоколаде износи 49 гривни (нешто више од 1 долара).

Мишљења Украјинаца о овој чоколади одмах су била подељена. Док су неки корисници друштвених мрежа истакли да је ова идеја занимљива и да би желели да је пробају, други су сматрали да је фил одвратан.

 

чоколада ларве Украјина
