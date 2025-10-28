few clouds
10°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) СНИМАК ИЗ 1960. ГОДИНЕ ПОКАЗУЈЕ КАКО ЈЕ ИЗГЛЕДАО СВЕТИ СТЕФАН А данас је некадашњи бисер Јадрана пуст

28.10.2025. 19:43 20:00
Пише:
Дневник
Извор:
Klix.ba
Коментари (0)
цг
Фото: Ilustracija pixabay

Премда Свети Стефан од 2021. године стоји празан, ово луксузно одмаралиште није увек било тако. Исечак филма из 1960. године показује како је некад изгледао.

Реч је о документарно-промотивном филму „Дођите у Црну Гору” који је режирао Бранислав Бастаћ, а сценарио су написали Сретен Асановић и Бранислав Бастаћ.

Филм приказује природне лепоте и културно наслеђе Црне Горе кроз причу о младој девојци, а снимљен је у продукцији Туристичког савеза Црне Горе и Ловћен филма. Једно од места које је представљено у филму је и Свети Стефан, а приказује како је изгледало ово луксузно одмаралиште.

„Угледаћеш један оток, на њему је један град, али то није град – већ хотел. Зато га и зову град-хотел Свети Стефан. И тај хотел уместо ходника има улице, а уместо соба куће. Свака соба своју башту има“, говори наратор у филму.

Документарц даље показује улице које носе занимљиве називе, али и сликовиту пешчану плажу.

Првобитно насеље потиче из 15. века, а временом је постало мало рибарско место. Педесетих година 20. века, југословенске власти су га претвориле у луксузно одмаралиште, задржавши аутентичну архитектуру док су камене куће преуређене у елегантне апартмане.

Од 2021. године стоји празан. Катанац је стављен након што се компанија „Adriatic Properties“ и тада актуелна власт нису успели договорити око услова и начина коришћења острва и плажа за све туристе, а не само за госте хотела.

Klix.ba

свети стефан црна гора југославија
Извор:
Klix.ba
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СТРАХОТА! УРУШИЛО СЕ БРДО НА СВЕТОМ СТЕФАНУ Уништена плажа
pesticidi

СТРАХОТА! УРУШИЛО СЕ БРДО НА СВЕТОМ СТЕФАНУ Уништена плажа

28.01.2025. 13:35 13:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај