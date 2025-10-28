(ВИДЕО) СНИМАК ИЗ 1960. ГОДИНЕ ПОКАЗУЈЕ КАКО ЈЕ ИЗГЛЕДАО СВЕТИ СТЕФАН А данас је некадашњи бисер Јадрана пуст
Премда Свети Стефан од 2021. године стоји празан, ово луксузно одмаралиште није увек било тако. Исечак филма из 1960. године показује како је некад изгледао.
Реч је о документарно-промотивном филму „Дођите у Црну Гору” који је режирао Бранислав Бастаћ, а сценарио су написали Сретен Асановић и Бранислав Бастаћ.
Филм приказује природне лепоте и културно наслеђе Црне Горе кроз причу о младој девојци, а снимљен је у продукцији Туристичког савеза Црне Горе и Ловћен филма. Једно од места које је представљено у филму је и Свети Стефан, а приказује како је изгледало ово луксузно одмаралиште.
„Угледаћеш један оток, на њему је један град, али то није град – већ хотел. Зато га и зову град-хотел Свети Стефан. И тај хотел уместо ходника има улице, а уместо соба куће. Свака соба своју башту има“, говори наратор у филму.
Документарц даље показује улице које носе занимљиве називе, али и сликовиту пешчану плажу.
Првобитно насеље потиче из 15. века, а временом је постало мало рибарско место. Педесетих година 20. века, југословенске власти су га претвориле у луксузно одмаралиште, задржавши аутентичну архитектуру док су камене куће преуређене у елегантне апартмане.
Од 2021. године стоји празан. Катанац је стављен након што се компанија „Adriatic Properties“ и тада актуелна власт нису успели договорити око услова и начина коришћења острва и плажа за све туристе, а не само за госте хотела.