(ВИДЕО)(ФОТО) Страшно и на фотки! ГИГАНТСКИ ПИТОН У АУСТРАЛИЈИ, ПРАВО ЧУДОВИШТЕ! Питон препречио буквално цео пут
Једна еколошкиња снимила је невероватан сусрет са огромном змијом у неприступачним деловима Аустралије.
Тали Мојл, специјализована за враћање дивљих врста на њихова природна станишта, посетила је Национални парк Голер Рејнџс крајем септембра и тада се суочила лицем у лице са такозваним шареним питоном (Morelia imbricata), саопштила је Служба за националне паркове и дивље животиње Јужне Аустралије у објави на Фајсебоку.
Видео снимак приказује огромну змију како прелази пут заузимајући готово целу његову ширину.
"Прилично је ретко видети ове момке у области Голерс", написала је Мојл у објави на Инстаграму. <
/p>
Шарени питони живе у простору шумског растиња и хране се малим сисарима, птицама и повремено другим рептилима. Врста је претежно ноћна, али се понекад може видети како се сунча или креће током дана. Шарени питон обично налази заклон у шупљим гранама дрвећа, пукотинама у стенама или чак у јазбинама других животиња.
Мојл је за МекКлетчи њуз (McClatchy News) изјавила да је одмах препознала врсту, али да се може срести веома ретко, преноси Миами Хералд.
<
/p>
"То је био тек други примерак који сам видела током три године рада тамо", рекла је еколошкиња.
Званичници парка препоручили су посетиоцима да увек задрже безбедну удаљеност приликом посматрања животиња у њиховом природном станишту.