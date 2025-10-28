clear sky
(ВИДЕО)(ФОТО) Страшно и на фотки! ГИГАНТСКИ ПИТОН У АУСТРАЛИЈИ, ПРАВО ЧУДОВИШТЕ! Питон препречио буквално цео пут

28.10.2025. 16:20
Пише:
Дневник
Извор:
euronews.rs
с
Фото: prinscreen/National Parks and Wildlife Service South Australia

Једна еколошкиња снимила је невероватан сусрет са огромном змијом у неприступачним деловима Аустралије.

Тали Мојл, специјализована за враћање дивљих врста на њихова природна станишта, посетила је Национални парк Голер Рејнџс крајем септембра и тада се суочила лицем у лице са такозваним шареним питоном (Morelia imbricata), саопштила је Служба за националне паркове и дивље животиње Јужне Аустралије у објави на Фајсебоку.

Видео снимак приказује огромну змију како прелази пут заузимајући готово целу његову ширину.

"Прилично је ретко видети ове момке у области Голерс", написала је Мојл у објави на Инстаграму. <

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шарени питони живе у простору шумског растиња и хране се малим сисарима, птицама и повремено другим рептилима. Врста је претежно ноћна, али се понекад може видети како се сунча или креће током дана. Шарени питон обично налази заклон у шупљим гранама дрвећа, пукотинама у стенама или чак у јазбинама других животиња.

Мојл је за МекКлетчи њуз (McClatchy News) изјавила да је одмах препознала врсту, али да се може срести веома ретко, преноси Миами Хералд.

"То је био тек други примерак који сам видела током три године рада тамо", рекла је еколошкиња.

Званичници парка препоручили су посетиоцима да увек задрже безбедну удаљеност приликом посматрања животиња у њиховом природном станишту.

euronews.rs

