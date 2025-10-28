clear sky
ДЕСЕРТ КОЈИ ОСВАЈА НА ПРВИ ЗАЛОГAЈ! Вајкрем колач са чоколадом и ванилом je савршен спој укуса

28.10.2025. 19:20 19:26
Фото: youtube prinstcrin/ Samrina Kuhinja

Савршено спојени какао, вајкрем и чоколада дају дезерт који би се без стида могао наћи у витрини било које европске посластичарнице.

Састојци за бисквит:

           4 јаја

           4 кашике шећера

           4 кашике млека

           4 кашике брашна

           2 кашике какаа

           1 прашак за пециво

Припрема бисквита:

           Умутите јаја и шећер док не добијете пенасту смесу.

           Додајте млеко, брашно, какао и прашак за пециво, па све лепо сједините.

           Сипајте смесу у плех обложен папиром за печење и пеците на 180°Ц око 20-25 минута (у зависности од ваше рерне).

           Када је бисквит готов, прелијте га са 200 мл чоколадног млека док је још топао.

Састојци за фил:

           500 мл павлаке за шлаг

           200 г вајкрема (или сличног крем сира)

           4 кашике шећера у праху

           2 кесице шлаг креме од ваниле

           200 мл млека

Припрема фила:

           Умутите павлаку за шлаг

           Вајкрем измиксајте са шећером у праху

           У посебној посуди умутите шлаг крему од ваниле са млеком

           Све три смјесе сједините и добро измиксајте док не добијете гладак фил

Глазура:

           400 мл павлаке за кухање

           100 г чоколаде

           Загрејте слатко врхње до врења, затим додајте чоколаду и мешајте док се не отопи.

           Оставите глазуру да се прохлади, а затим је прелијте преко фила на колачу.

 

