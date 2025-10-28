ДЕСЕРТ КОЈИ ОСВАЈА НА ПРВИ ЗАЛОГAЈ! Вајкрем колач са чоколадом и ванилом je савршен спој укуса
Савршено спојени какао, вајкрем и чоколада дају дезерт који би се без стида могао наћи у витрини било које европске посластичарнице.
Састојци за бисквит:
• 4 јаја
• 4 кашике шећера
• 4 кашике млека
• 4 кашике брашна
• 2 кашике какаа
• 1 прашак за пециво
Припрема бисквита:
• Умутите јаја и шећер док не добијете пенасту смесу.
• Додајте млеко, брашно, какао и прашак за пециво, па све лепо сједините.
• Сипајте смесу у плех обложен папиром за печење и пеците на 180°Ц око 20-25 минута (у зависности од ваше рерне).
• Када је бисквит готов, прелијте га са 200 мл чоколадног млека док је још топао.
Састојци за фил:
• 500 мл павлаке за шлаг
• 200 г вајкрема (или сличног крем сира)
• 4 кашике шећера у праху
• 2 кесице шлаг креме од ваниле
• 200 мл млека
Припрема фила:
• Умутите павлаку за шлаг
• Вајкрем измиксајте са шећером у праху
• У посебној посуди умутите шлаг крему од ваниле са млеком
• Све три смјесе сједините и добро измиксајте док не добијете гладак фил
Глазура:
• 400 мл павлаке за кухање
• 100 г чоколаде
• Загрејте слатко врхње до врења, затим додајте чоколаду и мешајте док се не отопи.
• Оставите глазуру да се прохлади, а затим је прелијте преко фила на колачу.