ПО НАРОДОМ РЕЦЕПТУ ВАСЕ ПЕЛАГИЋА Овај сируп лечи упорни кашаљ и враћа снагу за само три дана
Васа Пелагић, лекар и народни просветитељ, у својој књизи „Пелагићев народни учитељ“ посебно издваја роткву и истиче њене многобројне предности.
Васа Пелагић, лекар и народни просветитељ, својом књигом „Пелагићев народни учитељ“ није желео да шири такозвано надрилекарство, већ је описивао само биље чија су дејства на одређене здравствене тегобе клинички потврђена.
У одељку о здравом поврћу, за роткву, коју ових дана можете пронаћи на свим пијацама, Пелагић каже да свака кућа мора да има овај лековити корен.
Пелагић је сматрао да ова биљка лечи затвор, покварен желудац, болести црева, бледило, пеге, болести бубрега, душника и слезине, као и песак и камен у бешици, тешко мокрење, болове у грудима, стомаку и врату. Веровао је да делује против болести плућа и кашља са примесама крви, али и против свраба, чирева на кожи и цревних паразита.
Његов савет био је јасан – роткву треба узимати пре ручка и нешто пре вечере, јер тада најбоље испољава своје лековито дејство.
Сируп од црне роткве и меда
Наше баке су добро знале да ротква није само укусно поврће, већ и моћан природни лек код одређених здравствених тегоба. Када би се појавио кашаљ или промуклост, припремале су старински сируп од само два састојка – црне роткве и домаћег меда.
Овај природни сируп био је изузетно ефикасан код болести горњих дисајних путева, помагао је да се секрет лакше избаци и да се ублажи упала грла и бронхија.
Сируп се традиционално припремао дан раније, како би ротква отпустила сок и помешала се са медом, стварајући густу, лековиту течност која смирује кашаљ и јача организам.
Састојци:
1 већа црна ротква (може и бела ротква, ако не можете да нађете црну)
1 кашика меда
Припрема:
Роткву лепо оперите и осушите. Ако се деси да не стоји равно, одсјечите мало доњи део. Такође, исеците и мало горњег дела који ће вам послужити као поклопац. Затим направите удубљење и нека вам зидови остану дебљине око 2 цм.
У роткву сипајте мед – треба да напуни више од пола, или шећер ако сте алергични на мед или га немате код куће. Поклопите је оним врхом што сте исекли и оставите преко ноћи.
Ујутру ће се у роткви формирати лековити сируп који вам помаже у борби са сувим кашљем.
Примена:
Овај лековити сируп треба да узимате 4–5 пута дневно, неколико минута пре јела.
Одрасли: 1 супена кашика
Деца: 1 кафена кашичица
Током дана сируп ћете користити, зато увече у исту роткву опет додајте мед или шећер и ујутру ће бити спреман за коришћење. Тек након два–три дана можете променити роткву.
Напомена:
Овај сируп нас брзо ослобађа кашља, али дијабетичари и деца млађа од годину дана треба да буду опрезни, јер већа количина меда може изазвати алергију.
Упркос лековитости, постоје контраиндикације за коришћење: акутне болести гастроинтестиналног тракта, јетре, жучне кесе и бубрега. Такође, ако приметите погоршање симптома или да нисте боље, обавезно посетите изабраног лекара.
Природни мелеми и сирупи нису замена за стручно мишљење и терапију.