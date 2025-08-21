(ВИДЕО) КРАЉЕВСКИ ПИТОН ПРОНАЂЕН НА УЛИЦИ Склоњен на сигурно, трага се за власником
Права драма одиграла се синоћ у Загребу, када је случајни пролазник налетео на краљевског питона који је највероватније побегао власнику.
У Фејсбук групи ”ЗаKАЈ? За KАЈзерицу!” одмах је објављен снимак одбегле змије, а нешто касније је јављено да је склоњена и да је све безбедно окончано.
Ову информацију су за 24сата потврдили из Склоништа за незбринуте животиње Думовец.
Kако су навели, случај је још у процесу решавања, а краљевски питон ће, како су навели, бити предат Зоолошком врту града Загреба.
Информације о томе коме је припадао питон и ради ли се о бекству или неодговорном "пуштању" гмизавца на слободу нису познате.
Други случај ове године
Слична драма догодила се почетком јуна, такође у Загребу, када је Александар Бошњаковић, док је шетао пса, такође набасао на залуталог краљевског питона.
Змија импресивних шара лежала је склупчана на тлу.
"Имао сам торбу у којој носим иначе псу воду. Стрпао сам змију у торбу, скратио пут да је донесем дома, да није хипотермична. Ставио сам је овде на сунце и звао Думовец", испричао је за РТЛ Загрепчанин Александар Бошњаковић.