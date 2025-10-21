(ФОТО) НЕВЕРОВАТНО, ТРАМП НАРЕДИО РУШЕЊЕ БЕЛЕ КУЋЕ! „Биће прелепо“, рекао амерички председник
Грађевински радници су почели багером да руше део источног крила Беле куће
Председник САД Доналд Трамп одлучио је да сруши део Беле куће и реновира балску дворану. Инвестиција је вредна 50 милиона долара.
У понедељак 20. октобра су почели радови, испред Беле куће је виђен багер како руши фасаду зграде, дела комплекса Беле куће у којем су се налазиле канцеларије прве даме, позориште и улаз за посетиоце где су дочекивани страни великодостојници.
Очекује се да ће пројекат балске дворане коштати више од 250 милиона долара, а Трамп је у јулу рекао да ће сам платити трошкове уз помоћ донатора.
"Биће прелепо", рекао је тада Трамп. "Неће сметати постојећој згради. Биће близу ње, али је неће додиривати. И потпуно је у складу са поштовањем постојеће зграде, чији сам велики обожавалац. То је моја омиљена".
Будуће забаве ће почети коктелима у Источној соби пре него што се гости уведу у балску дворану, за коју је Трамп рекао да ће бити "најбоља" у земљи са погледом на Вашингтонски споменик и довољно места за 999 људи.
"Потпуно одвојено од саме Беле куће, Источно крило се потпуно модернизује као део овог процеса и биће лепше него икад када буде завршено!", касније је рекао у објави на Трут сошл.
Садашње Источно крило је изграђено 1942. године, током администрације Френклина Д. Рузвелта и усред Другог светског рата, преко бункера изграђеног за председника у случају нужде.
