overcast clouds
17°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) НЕВЕРОВАТНО, ТРАМП НАРЕДИО РУШЕЊЕ БЕЛЕ КУЋЕ! „Биће прелепо“, рекао амерички председник

21.10.2025. 14:54 15:02
Пише:
Дневник
Извор:
Б 92
Коментари (0)
Tanjug (AP Photo/Evan Vucci)

Грађевински радници су почели багером да руше део источног крила Беле куће

Председник САД Доналд Трамп одлучио је да сруши део Беле куће и реновира балску дворану. Инвестиција је вредна 50 милиона долара.

У понедељак 20. октобра су почели радови, испред Беле куће је виђен багер како руши фасаду зграде, дела комплекса Беле куће у којем су се налазиле канцеларије прве даме, позориште и улаз за посетиоце где су дочекивани страни великодостојници.

Очекује се да ће пројекат балске дворане коштати више од 250 милиона долара, а Трамп је у јулу рекао да ће сам платити трошкове уз помоћ донатора.

"Биће прелепо", рекао је тада Трамп. "Неће сметати постојећој згради. Биће близу ње, али је неће додиривати. И потпуно је у складу са поштовањем постојеће зграде, чији сам велики обожавалац. То је моја омиљена".

Будуће забаве ће почети коктелима у Источној соби пре него што се гости уведу у балску дворану, за коју је Трамп рекао да ће бити "најбоља" у земљи са погледом на Вашингтонски споменик и довољно места за 999 људи.

"Потпуно одвојено од саме Беле куће, Источно крило се потпуно модернизује као део овог процеса и биће лепше него икад када буде завршено!", касније је рекао у објави на Трут  сошл.

Садашње Источно крило је изграђено 1942. године, током администрације Френклина Д. Рузвелта и усред Другог светског рата, преко бункера изграђеног за председника у случају нужде.

"Биће прелепо", рекао је тада Трамп. "Неће сметати постојећој згради. Биће близу ње, али је неће додиривати. И потпуно је у складу са поштовањем постојеће зграде, чији сам велики обожавалац. То је моја омиљена".

Будуће забаве ће почети коктелима у Источној соби пре него што се гости уведу у балску дворану, за коју је Трамп рекао да ће бити "најбоља" у земљи са погледом на Вашингтонски споменик и довољно места за 999 људи.

"Потпуно одвојено од саме Беле куће, Источно крило се потпуно модернизује као део овог процеса и биће лепше него икад када буде завршено!", касније је рекао у објави на Трутх Социал.

Садашње Источно крило је изграђено 1942. године, током администрације Френклина Д. Рузвелта и усред Другог светског рата, преко бункера изграђеног за председника у случају нужде.

 

 

B 92, Jutarnji.hr

 

 

 

 

Доналд Трамп бела кућа рушење
Извор:
Б 92
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај