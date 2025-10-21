ОДРЖАН ФОРУМ "ПРЕПОРОД РУСКО-СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА" Руска и српска страна заједнички желе оснивање странке која би наставила да развија нераскидиво пријатељство
У МТС Дворани у Београду, 20. октобра, одржан је форум под називом "Препород руско-српског јединства", који је окупио еминентне говорнике, стручњаке из области културе, политике, технолошког развоја, међународне сарадње и спорта.
Домаћини овог догађаја били су Фондација Светозар Милетић и Центар за српско-руску сарадњу, а главни циљ форума био је потврђивање и оснаживање дугогодишњих веза између српског и руског народа, као и креирање платформе за будући заједнички рад.
Током јучерашњег дана, у фокусу су биле панел-дискусије на теме: "Код континуитета: од порекла до будућности", "Заједнички руско-српски код и мултиполарни свет", "Свет у ери изазова сајбер безбедности и будуће технологије" и "Савремене креативне индустрије и спортска дипломатија" - које су омогућиле присутнима занимљиве и креативне дијалоге, као и богату размену искустава.
На отварању, представници организатора нагласили су да је заједничка историјска и духовна повезаност два народа - заснована на вековима сарадње - чврст темељ за данашњицу и будућност.
Током самих панел-дискусија, присутни су могли да чују како, кроз различите области, руско-српска сарадња може да изнедри врхунске резултате, а у исто време да одржава и јача односе које су ови народи градили вековима. И сама публика је кроз питања и одговоре могла активно да учествује у форуму и оно што је заједничко за публику која је била и руска и српска је да су имали иницијативу да се у наредном периоду оснује политичка странка у Србији, како би и кроз ту животну сферу наставила да развија нераскидиво руско-српско пријатељство, очувала традицију, неговала културу и допринела да и млађе генерације у будућности одрже и поспешују ове односе.
Форум је увеличао и богат културно-уметнички програм, који је додатно улепшао читав догађај и на коме су присутни могли да створе нова пријатељства и развију нове идеје и планове за будућност.
Закључак форума указује на то да, упркос савременим геополитичким изазовима, сарадња између Србије и Русије остаје релевантна и плодна. Посебан значај исказан је у едукацији младих генерација, које би требало да преузму улогу чувара и носилаца вредности историјске, културне и технолошке интеракције. Организатори су истакли да данашњи догађај није само симболичан, већ и конкретан корак ка обнови и јачању заједничких иницијатива, што је потврдило и велико интересовање људи, а вероватно је и пут ка оснивању нове странке, како је и сама публика нагласила.