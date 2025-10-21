overcast clouds
ШОКАНТНО ОТКРИЋЕ У СИРМИУМБУСУ 67 прекршаја и више милиона казни након трагичне несреће

21.10.2025. 14:58 15:43
Пише:
Дневник
udes
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције, извршили су надзор у предузећу "Сирмиумбус" из Сремске Митровице, чији је аутобус 17. октобра учествовао у саобраћајној незгоди на путу Сремска Митровица - Јарак, у којој су три путника погинула, док је 25 путника задобило теже, а 32 лакше телесне повреде.

Приликом надзора, откривено је 67 прекршаја за које ће бити сачињени прекршајни налози и за које је предвиђена новчана казна у укупном износу од 2.237.500 динара, а биће поднета и два захтева за покретање прекршајног поступка против правног лица и против одговорног лица у правном лицу.

"Истичемо да су припадници Министарства унутрашњих послова у претходне три године, поред наведеног, извршили још пет надзора у поменутом предузећу и да су том приликом откривена 84 прекршаја, за које су сачињени прекршајни налози, за које је предвиђена новчана казна у укупном износу од 2.405.000 динара. Поред тога, поднето је 11 захтева за покретање прекршајног поступка против физичких лица и по један захтев за покретање прекршајног поступка против правног лица и против одговорног лица у правном лицу", саопштено је из МУП.

Министарство унутрашњих послова апелује на превознике да поштују одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима и Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, како би се очувала безбедност саобраћаја на путевима.

Припадници Министарства унутрашњих послова наставиће са вршењем надзора над пословањем превозника, а превозници који су високог и критичног степена ризика у погледу броја и озбиљности прекршаја, биће контролисани чешће и детаљније.

Извор: Телеграф
 

прекршај прекршаји возача прекршаји у саобраћају
Вести Хроника
