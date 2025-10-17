overcast clouds
15°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) „Догодила се тешка саобраћајна несрећа...“ Председник општине Бранислав Недимовић о СТРАВИЧНОМ УДЕСУ код Сремске Митровице: Екипе Хитне помоћи, сви лекари и медицинско особље су у приправности!

17.10.2025. 17:20 17:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Блиц
Коментари (0)
несрећа
Фото: Printscreen/Facebook/Branislav Nedimovic

Поводом стравичне несреће у којој се аутобус с путницима преврнуо на кров огласио се и председник општине Сремска Митровица Бранислав Недимовић.

Како је навео, „догодила се тешка саобраћајна несрећа код старе шећеране – преврнуо се аутобус који је превозио раднике фабрике Health Care“.
 

Екипе Хитне помоћи, сви лекари и медицинско особље су у приправности и спремни да приме велики број повређених, додао је Недимовић. 


 

У Општу болницу у Сремској Митровици до сада је примљено 20 особа повређених у саобраћајној несрећи на путу Сремска Митровица-Јарак, а најтеже повређени су одмах послати у операциону салу, сазнаје Блиц
 

Пријем повређених и даље траје.

Како се сазнаје, код особа које су задобиле лаке телесне повреде је у току дијагностика.

Подсећамо, до тешке саобраћајне несреће је дошло на путу Сремска Митровица-Јарак када се преврнуо аутобус који је превозио раднике.

Поводом тешке саобраћајне несреће, огласило се Министарство унутрашњих послова које је саопштило да је око 80 особа повређено, те да је аутобус слетео са пута и преврнуо се на кров.
 

бранислав недимовић саобраћајна незгода саобраћајна несрећа преврнуо се аутобус сремска митровица
Извор:
Дневник/Блиц
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО, ВИДЕО) ИМА ПОГИНУЛИХ, ПОВРЕЂЕНО МНОГО ПУТНИКА Нови детаљи удеса код Сремске Митровице: Аутобус који се преврнуо превозио раднике?
несрећа

(ФОТО, ВИДЕО) ИМА ПОГИНУЛИХ, ПОВРЕЂЕНО МНОГО ПУТНИКА Нови детаљи удеса код Сремске Митровице: Аутобус који се преврнуо превозио раднике?

17.10.2025. 16:10 16:25
Волим
0
Коментар
0
Сачувај