(ФОТО) „Догодила се тешка саобраћајна несрећа...“ Председник општине Бранислав Недимовић о СТРАВИЧНОМ УДЕСУ код Сремске Митровице: Екипе Хитне помоћи, сви лекари и медицинско особље су у приправности!
Поводом стравичне несреће у којој се аутобус с путницима преврнуо на кров огласио се и председник општине Сремска Митровица Бранислав Недимовић.
Како је навео, „догодила се тешка саобраћајна несрећа код старе шећеране – преврнуо се аутобус који је превозио раднике фабрике Health Care“.
Екипе Хитне помоћи, сви лекари и медицинско особље су у приправности и спремни да приме велики број повређених, додао је Недимовић.
У Општу болницу у Сремској Митровици до сада је примљено 20 особа повређених у саобраћајној несрећи на путу Сремска Митровица-Јарак, а најтеже повређени су одмах послати у операциону салу, сазнаје Блиц.
Пријем повређених и даље траје.
Како се сазнаје, код особа које су задобиле лаке телесне повреде је у току дијагностика.
Подсећамо, до тешке саобраћајне несреће је дошло на путу Сремска Митровица-Јарак када се преврнуо аутобус који је превозио раднике.
Поводом тешке саобраћајне несреће, огласило се Министарство унутрашњих послова које је саопштило да је око 80 особа повређено, те да је аутобус слетео са пута и преврнуо се на кров.